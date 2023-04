Skup patriota BiH i građana / Komšić: Šta Dodika dijeli od otcjepljenja, jedna sjednica NSRS

Skup patriota i građana Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza udruženja boraca Patriotske lige BiH i Fonda memorijala Kantona Sarajevo održan je u Sarajevu. Prisutnima se obratio član Predsjedništva BiH Željko Komšić, referirajući se na najave predsjednika RS Milorada Dodika o secesiji, formiranjem odjela MUP-a RS koji će nadgledati međuentitetsku liniju i današnji sastanak stranaka iz RS u Banjoj Luci, gdje bi trebali potpisati zajedničku izjavu o državnoj imovini.

Komšić je rekao kako se u ovom trenutku svašta dešava u i oko BiH, i da je to ranije bilo u blažoj formi, ali sve je vodilo ka vrhuncu i do toga mora doći.

"Moramo se kretati u granicama Ustava"

- Kao član Predsjedništva sam se zakleo da ću poštovati Ustav, drugačije ne može, ali je činjenica da ovaj Ustav ograničava ljude u cijeloj BiH, patriotske snage kojima je stalo do mira i napretka, ali moramo se kretati u granicama Ustava i važećih zakona. Ja mislim da je naša obaveza da tako radimo - rekao je.

Dodao je i da je činjenica da je ovakvo uređenje jedna vrsta luđačke košulje i da se ne vrijedi žaliti nego se zapitati šta i kako uraditi u datim okolnostima.

- Dajte bar da se složimo o tome kakve su nam okolnosti. Institucije su ključna stvar i da ih očuvamo kakve god da su i nebitno ko im je na čelu, to nam obezbjeđuje međunarodnopravni legitimitet. Institucije moraju nastaviti da postoje mi ih ne smijemo rušiti, moramo čuvati državu. Mislite li da se možete osloniti na strance? Ja mislim da ne možemo. Pitajte Palestince o ovome, zašto nakon silnih tapšanja po ramenu, priča kako je pravda na njihovoj strani, zašto su u situaciji u kojoj jesu. Ne očekujte od međunarodne zajednice ništa, ako mi nismo složni, svako će nama kao krpom brisati pod - kaže Komšić.

Armija RBiH narasla u proteklom ratu

Podsjetio je da kada je Armija RBiH narasla u proteklom ratu kao vojna sila i počela provoditi ozbiljne ofanzivne aktivnosti tada su postali faktor koji se sluša.

- Do tada su nam slali vreće brašna da ne bismo umrli od gladi, kad smo postali jaki, tada su nas počeli pitati za mišljenje. Ne zagovaram ja vojnu akciju, ja vam kažem kako stvari u životu idu da biste bili uvažavani, morate biti dovoljno jaki, tako danas funkcioniše međunarodna politika u BiH. Mi se stalno iščuđavamo nečemu, zašto ovo ili ono, ti nesretni stranci svaki dan svjesno ili nesvjesno izgovaraju rečenice koje sve govore. Zašto ne reći ljudima da nismo glupi, da želimo BiH kao državu jednakih ljudi, ne sviđa se nekome u Vašingtonu? Pa ne sviđa se ni meni mnogo toga, neću da budem u čoporu, hoću da budem čovjek i da se poštuju moja prava kao pojedinca. Za šta da se zalažem, da budemo vječno podijeljeno društvo? Na tome se baštini priča o samootcjepljenju. Ako mi znamo sta hoćemo, ako ne dopustimo da nam daju anesteziju, mi ćemo biti spremni da odgovorimo - rekao je Komšić.

Dodik radi jednostavno ono što može

Kaže da se za sada moramo potpuno osloniti na legalne odgovore. Dodaje da Dodik radi jednostavno ono što može.

- Vučić ni da žmirne kada kaže da će dio BiH pripojiti susjednoj državi, treba mu to da prepadne strance da kažu "evo ti šta hoćeš, samo se nemojte svađati". Ako uspije u ovome oko imovine, on se popeo stepenicu više. Šta to Dodika dijeli danas od otcjepljenja, jedna sjedjica NSRS, jedna naredba MUP-u, medije svakako ima, šta ćemo uraditi? Evo pitam šta? Na nivou Federacije teško se donose odluke, Oružane snage bez sva tri člana Predsjedništva jednako. Šta ćemo, izaći na entitetsku liniju i gađati glinene golubove, nemojte biti smiješni. Šta je odgovor? Pozivam se na institucije, spengajte ga kao što se svako može spengati, odriješite ruke tužiocima. Opet se od nas traži da u ime lažne političke korektnosti ne dižemo glavu i šutimo, budemo licemjerni prema drugima i sebi, i vičemo: u redu je ne puca se - rekao je Komšić.

Veliki plan za Balkan

Referirao se na Palestince i njihov decenijski problem i to usporedio sa situacijom u BiH.

- Pitajte Palestince je li uredu kad ne puca, pa se onda zapuca. U odnosu prema BiH ima puno antiislamizma. Budimo svjesni toga. Šta je veliki plan za Balkan? Otvoreni Balkan, priča o izmjenama Izbornog zakona? Tirana, Beograd, Zagreb, podjela zone utjecaja, "srpski svet". Gdje nas to kači, preko RS, a odgovor Zapada uvući Zagreb daj im Izborni zakon, ako Mile krene da se otcijepi neka Hrvatska brani Bošnjake. Hrvatska nabavlja novo oružje, mislite da ga mi možemo nabaviti, sasijeku nas ko maljem kad pitamo, mi smo opasnost, a oni što se naoružavaju nisu. Neću da bude da nije rečeno da sutra ne bude šta nam ovo rade, ja hoću samo da budemo svjesni situacije, ali nećete nas isprovocirati da napravimo prvi korak, ali nas nećete praviti budalama. Čuvati institucije, tražiti da rade svoj posao, i reći ovima taj fašizam koji prodajete po Evropi, a pravo ime je to danas antiislamizam, fašizam je u Evropi dobio novi oblik, što im to ne reći? Da čekam kad će mi neko doći na vrata u noć i da me vode zbog pogrešnog imena. Neće se to više desiti, ja sebe neću više dovesti u tu situaciju. Nema potrebe da se uljepšava, idemo ka klimaksu. Mi im izgledamo sada slabiji pa misle da mogu, ako im kažemo da ne mogu, poštujući sve standarde demokratskog svijeta, jer mi nećemo paliti svoju državu. Izmicanja nema, može samo naprijed - zaključio je Željko Komšić.