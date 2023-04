Dodik bijesan na SDS: Oni su izdajnici RS, tražit ćemo povlačenje sudije Ustavnog suda

Vladajuće stranke u RS potpisale su izjavu o imovini RS, a nju nisu potpisali predstavnici SDS-a, koji su se pojavili na prethodnom sastanku.



To je posebno pogodilo Milorada Dodika, predsjednika RS i lidera SNSD-a, koji je osuo paljbu po rukovodstvu SDS-a na konferenciji za medije nakon sastanka.

- Sada su sve političke partije osim SDS-a to potpisale. Osim SDS-a, koji je javno objavio razloge. Ovaj plan aktivnosti odražava uvažavanje Dejtonskog sporazuma, Ustava BiH, ali favorizuje i naša prava dobijena Ustavom BiH. RS nesumnjivo ovim planom ulazi u proces ranije utvrđenih nadležnosti, koji je imala u skladu s Dejtonom. Vidjet ćete da se svi od 21. zaključka odnose na jačanje tog položaja. Mi smo to potpisali u uvjerenju da radimo odgovoran posao. To je neophodno činiti da bi se spriječilo razvlašćivanje RS od strane visokih predstavnika ranije, a danas od nekog ko to nije i Ustavnog suda koji je degenerisao raniju namjeru Dejtonskog sporazuma – rekao je Dodik.

O Ustavnom sudu

Mišljenja je da je Ustavni sud sam sebi uzimao nadležnosti i zloupotrebljavao položaj te miješao se u rad pravosuđa.

- Važno je reći da Ustavni sud nije štitio Ustav, nego ga je razgradio. On nije ispunio svoju namjeru koju je imao Dejtonskim mirovnim sporazumom, nego je zloupotrijebio. Mi smo rekli da ćemo zaštititi imovinu, a osnovni centar moći koji svojim vanustavnim odlukama to sprečava je Ustavni sud. Zato smo dogovorili da već u srijedu imamo sjednicu NSRS da intenziviramo naš plan. To znači da će NSRS tražiti od sudije Ustavnog suda da podnese ostavku. Sudija Ustavnog suda pored činjenice da drugi nije imenovan, to znači da Srbi neće biti u Ustavnom sudu – dodao je Dodik.

Pojasnio je da neki govore da Ustavni sud i pored toga može donositi odluke, ali da ih on neće poštovati.

- Sam gospodin koji predstavlja ili je vršilac dužnosti SDS-a je rekao da je ovo odličan dokument i da taj dokument on može odmah da potpiše i to je izjavio na konferenciji za štampu, da se radi o operativno dobrom dokumentu. U međuvremenu su se desila zvanja iz BN televizije i nekih drugih centara iz Sarajeva, i sada ne vidimo SDS ovdje. Očigledno da se SDS-om vlada PDP-a, koji je kod stranaca obezbijedio da izvuče SDS iz ove priče, a to je njihova stvar, ne želim više ništa o njima da govorim. Reći ću samo da nisu sposobni da vide ili da se vrate svojim izvornim programskim aktivnostim SDS-a koji mi znamo. Ostali su i dalje ponožena partijska struktura prema PDP-u koji upravlja njihovim stavom.

Realizacija tačaka

Bavit ćemo se realizacijom ovih tačaka. Sve u cjelini provodeći ih.

- RS nema drugog izbora nego da na ovaj način prekine ponašanje međunarodnog faktora koji još ovdje oktroiše. Trojica sudija Ustavnog suda BiH su muslimani, jedan je ratni predsjednik SDA, a drugi je mirnodopski - rekao je.

Iako je rekao da više neće spominjati SDS i ostale, ponovo se osvrnuo na njih.

- I mi ćemo kao potpisnici koji imaju dovoljno ustavnog, odnosno skupštinskog potencijala donositi i odluke. Oni koji su ovaj dan odlučili da budu mimo nas, odlučili su se da budu izdajnici RS. U najotvorenijem i najvidljivijem smislu - svojim neprisustvom pokazali su svoju kolebljivost kroz činjenicu da su ranije prije tri dana pristali, a na nagovor i pritisak koji dođe sa strane spremni su da odustanu od svega, toliko o njihovoj borbi za RS - zaključio je.