Milanović: Pitao sam Dodika i rekao mi je da mogu doći u Derventu, a sad me napada

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osvrnuo se danas na jučerašnje izjave predsjednika RS Milorada Dodika u Donjoj Gradini da ne treba više dolaziti na područje RS, ako će davati odlikovanja vojnicima HVO-a, kao što je to činio u Derventi, a osvrnuo se i na najave secesije.

Na pitanje trebaju li zabrinuti poruke od Vučića i Dodika, Milanović je odgovorio i potvrdio i odrično.

Stvaranje iluzije

- Da, jer to nije realno i neće tako biti. Nije odgovorno ljudima stvarati iluziju i podgrijavati želju. BiH je tu i ostat će takva kakva je. Ne zabrinjava jer je to potpuno nerealno. Uz čiju pomoć će se to dogoditi? Rusije? Moj prijateljski savjet braći Srbima, dajte ljudi, dođite sebi – istakao je Milanović.

Dodao je da neće biti pomoći od Rusije, niti je ikad bilo.

- Bugari su imali koristi jer su ih oslobodili od Turaka, vas nisu. Kako mislite sad se otcijepiti iz BiH. Konstantno ide ta prijetnja kad god se Dodiku učini da mu negdje pušta voda - kazao je Milanović.

O posjeti Derventi

Nakon toga se osvrnuo na izjave o njegovoj posjeti Derventi.

- Pitao sam Dodika i rekao mi je da mogu doći, da je možda bilo drugačije, ja bih to uradio i uručio odličja u Hrvatskoj. Išao sam tamo na Dodikovu riječ i sad me napada. Budi muško, šta sad hoćeš? Popustio je pod pritiskom - zaključio je Milanović.