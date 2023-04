Za male pare svakodnevno riskiraju živote: Rade najopasnije poslove u BiH, a primaju plaće u koverti

- Pogotovo se to odnosi na one gdje je zastarjela tehnologija, a koja je u Evropi davno zabranjena. Rudnici koji su u korporaciji s “Elektroprivredom BiH” su obnovili mehanizaciju, ali ne u toj mjeri kao što je to slučaj u Sloveniji, naprimjer, gdje je rudar skoro sto posto zaštićen, za razliku od našeg koji fizički kopa - pojasnio nam je Subašić.

Brojne nesreće

Po broju nesreća sa smrtnim ishodima, opasnim poslovima se bave građevinari, pogotovo u visokogradnji. Subašić podsjeća kako su prije četiri godine u Sarajevu u samo jednom danu poginula trojica građevinskih radnika.

Također, on iznosi i da vrlo opasne poslove obavljaju tesari, ali da su opasnosti izloženi i pomoćni radnici u građevinarstvu. Opasnim poslovima se, kaže naš sagovornik, bave uposleni u namjenskoj industriji, električari, vozači kamiona, odnosno prijevoznici, radnici u šumarstvu, poljoprivredi, a potencijalnim rizičnim situacijama svakodnevno je izloženo medicinsko osoblje.

- Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, registrirano je više od 294.000 invalida rada. To je nevjerovatno! Na to treba staviti poseban akcent, jer oni imaju korisno-radnu sposobnost i pitanje je kako je upotrijebiti i prilagoditi uvjetima radne sredine i karakteru. To je umijeće i za to je neophodan multidisciplinaran pristup - istakao je Subašić.