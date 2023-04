Ukrajinski gej vojnici bore se protiv Rusije i za svoja prava

Kada se Paša Lagojda (Pasha Lagoyda) pridružio ukrajinskoj vojsci 2021. godine, nikome nije rekao da je gej. U njegovim prvim sedmicama njegovi cimeri na trening kampu su našli neke "začinjene tekstove", kako on to kaže, i bio je maltretiran. “Bilo je agresije. Nazvali su me pederom – sve te stvari.”

Dugina značka

On nije sam. Hiljade homoseksualaca služe u ukrajinskim oružanim snagama, često noseći duginu značku pored ukrajinske plavo-žute na uniformi. LGBT grupe su, također, bile na čelu humanitarnog volontiranja. Njihova vidljivost dovela je do velikih promjena u ukrajinskom društvu.

Homoseksualni seks je dekriminaliziran nakon što se Sovjetski savez raspao 1991. godine, ali kada je prva gej parada u Kijevu održana 2013. godine, samo je nekoliko desetaka ljudi bilo dovoljno hrabro da ignorira prijetnju skinheads nasiljem. Čak i nakon ukrajinske revolucije 2014. i reformi koje su uslijedile, zakonodavstvo koje štiti prava homoseksualaca je zaostajalo. Uprkos godina kampanje, naprimjer, Parlament još nije izmijenio ukrajinske zakone o zločinima iz mržnje, kako bi uključio djela protiv homoseksualaca.

Rat mijenja sve. Prošlog ljeta, Parlament je konačno ratifikovao Istanbulsku konvenciju Vijeća Evrope o nasilju nad ženama, nakon decenijskog odgađanja, uzrokovanog prigovorima crkvenih grupa na korištenje "roda" u tekstu. Sada se radi na nacrtu zakona koji bi istospolnim parovima dao pravo na registraciju građanskog partnerstva, nešto što je bilo nezamislivo prije godinu.

Kulturna Evropa

Ina (Inna) Sovsun, poslanica koja je predstavila zakon, kaže da je bila ohrabrena kada je prošlog ljeta peticiju kojom se poziva na legalizaciju istospolnih brakova potpisalo više od 25.000 ljudi, što je dostiglo prag za predsjedničko razmatranje. Ankete su pokazale da više od polovine Ukrajinaca smatra da homoseksualci i biseksualne osobe treba da uživaju jednaka prava. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski (Volodymr Zelensky) signalizirao je podršku zakonu o građanskom partnerstvu, ali njegova vlada ga tek treba postaviti kao prioritet.

Zaštita prava homoseksualaca u vojsci daje veliki poticaj prijedlogu zakona. Građansko partnerstvo omogućilo bi istospolnim parovima da donose medicinske odluke ako je partner ranjen; ako je neko ubijen, preživjeli bi njega ili nju mogao sahraniti prema svojoj želji, naslijediti uz iste poreske olakšice koje imaju bračni supružnici i dobiti državnu naknadu za gubitak. „To je nešto o čemu mnogi ljudi sanjaju“, kaže gospodin Lagojda. “Ako mi se nešto desi, ne daj Bože, želim da moj dečko može doći na intenzivnu njegu ili da mi odnese tijelo.”

Sofija Lapina, šefica nevladine organizacije Ukrainepride, tvrdi da promjena u stavovima o temama homoseksualaca dijelom odražava težnje Ukrajine da budu kulturno i politički bliže Evropi. To je, također, način, dodaje ona, da se Ukrajinci suprotstave represivnoj Rusiji Vladimira Putina, koja je zabranila "homoseksualnu propagandu" i karakterizira rat u Ukrajini kao egzistencijalnu bitku protiv navodnog promovisanja gej brakova od Zapada, raširene pedofilije i rodno neutralne zamjenice.

Ruska propaganda

Ukrajinske LGBT grupe dokumentovale su kako su lezbejke i gejevi na teritorijama koje je okupirala Rusija napadani, silovani, pritvarani i ponižavani. Transrodne osobe se plaše izaći na ulicu. Lapina kaže: “Ukrajinci su počeli jasnije uviđati da je mržnja u bilo kojem obliku – rasizam, homofobija – u osnovi ruska propaganda.”