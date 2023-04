Nove šokantne izjave Dodika: RS će biti samostalna, BiH je nemoguća država

Predsednik RS Milorad Dodik bio je gost na RTS-u, gdje je kazao da ne "vjeruje u Bosnu i Hercegovinu, da je sklepana i da nikad nije imala šansu da uspije."

- Mi ne živimo u BiH kao državi, za nas je to nametnuta ljuštura, mi bismo željeli da budemo sa Srbijom – to je historijska težnja našeg naroda - ističe Dodik.

Ponovio je skandalozne tvrdnje da će entitet RS biti samostalna država i da će to ostvariti u miru.

Prokomentarisao je kritike na njegov račun nakon izjava u Donjoj Gradini.

- Sad saznajem da sam neki zločinac koji se sprema za nove zločine – zamislite budalaštine - poručuje Milorad Dodik u intervjuu za emisiju Oko.



O "Velikoj Srbiji"

Dodik je upitao i šta je problem "Velikoj Srbiji:

- Zašto bi to bio problem? Njihova paranoja, je li? Ja volim da bude velika i jaka Srbija i volim da budu okupljeni Srbi oko Srbije i želio bih jednog dana ako ne doživim bar da imam dovoljnu svijest kada budem odlazio na drugi svijet da će se srpski narod na ovim prostorima ujediniti."

Poručuje i da ne vidi zašto nije legitimno da tako razmišlja i zašto bi bilo legitimno da razmišlja kao Bećirović ili Komšić.

- Ja ne vjerujem u Bosnu i Hercegovinu – to je sklepano i nikada nije imalo šansu da uspije. To je eksperiment koji su napravili stranci da bi ovdje imali s čime da obučavaju svoje neobučene elite koje su kasnije angažovali na drugim dijelovima svijeta - kaže Dodik.

Ističe da BiH "ni iz logičnih ni iz historijskih razloga nije imala bilo kakvu perspektivu onda kada je stvarana Dejtonom."

Napravljen novi ustavni poredak

Ističe da time jeste zaustavljen rat, ali da je napravljen i novi ustavni poredak.

- Sada znamo da u vrijeme kada su se pripremali ti završni razgovori oko prekida rata u BiH, onda su jednako koegzistirala dva modela – jedan je koji je gurala Madlen Olbrajt tada državna sekretarka i drugi je državni sekretar za nacionalnu sigurnost Berger koji je jasno rekao da treba omogućiti da se narodi u Bosni raziđu, jer nemaju ni historijske ni, posebno posluhe rata, stečene preduslove da mogu da nastave da žive zajedno - kaže Dodik.

Kaže da je tada predlagao da se u prostorima koje nisu mogli da riješe ljudi poslije tri godine izjasne gdje žele – "ili u RS ili na drugu stranu."

- Međutim, pobijedila je, nažalost, ova opcija Madlen Olbrajt i mi živimo te njihove paranoje i iluzije koje su osmislili kroz ljude koji se i dan danas nalaze ovdje na ovim prostorima u važnim poslovima - dodaje Dodik.

Ističe da oni govore uvijek istu politiku koja zastupa potpunu centralizaciju BiH, ne uvažavajući realni status utvrđen Dejtonskim sporazumom.

- Nego razgrađujući upravo taj status do nivoa da RS nema smisla da postoji i da postane pravna ljuštura kako bi se jedno davno obećanje, a sada znamo isto tako da muslimani ne bi potpisali sporazum u Dejtonu da im nije obećano da će se kroz implementaciju sporazuma učiniti sve da se razgradi RS i dogradi Bosna i Hercegovina - kaže Dodik.

Ističe i da je Ustavni sud "poništio suštinu Dejtonskog sporazuma."

- Dejton je napravio dva entiteta – jedan monoetnički RS, a drugi dvoetnički – Federacija BiH koja se na početku i zvala muslimansko-hrvatska federacija - rekao je Dodik.

Ideološke igre

- Onda su počele te igre ideološke, neoliberalne, kroz tu priču o Federaciji BiH da deklasiraju ono što se zvao projekat Herceg Bosne, a kasnije da se nastavi tu sa RS što čine sve vrijeme - kaže Dodik.

Na pitanje da li sada na dnevnom redu imovina, Dodik kaže da jeste.

- Po njima je na dnevnom redu imovina, ali mislim da su se prekombinovali. Mislim da apsolutno jedno jedinstvo postoji bar u pristupu, ako ne u djelovanju svih političkih faktora u RS - ističe Dodik.

Kazao je da aneks 2 Dejtonskog sporazuma "definiše međuentitetsku graničnu liniju."



- Pošto je naloženo šest mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma da RS i Federacija formiraju zajedničku grupu koja će utvrditi tačni i markirati međuentitetsku graničnu liniju. Federacija to nikada nije htjela - kaže Dodik.

A onda smo mi pokušali da to uradimo sami i na to je djelovao visoki predstavnik, kaže Dodik i dodaje da nije djelovao da se to osigura, a bio je dužan da to uradi.

Ističe da ta "linija nikada nije sa strane Bošnjaka prihvaćena da bude uređena onako kako je predviđeno."

"BiH je nemoguća država"

- Ženevski i njujorški sastanak je utvrdio da se BiH sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, da RS pripada 49 posto teritorije i da je ona na tom prostoru neprikosnovena - ističe Dodik.

- Aneks 4 Dejtonskog sporazuma je Ustav koji kaže da je BiH sastavljena dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da u tom pogledu BiH nastavlja da živi u međunardono priznatim granicama sa unutrašnjim uređenjem predviđenim ovim ustavom. Muslimani uglavnom, kao i jučer kada su napadali to što sam govorio, stanu kod ‘međunarodno priznata država’ i ne nastave dalje - poručuje Dodik.

Navodi i da sukob niza historijskih činjenica dovodi do toga da je "BiH nemoguća država."

- BiH je nemoguća zemlja, naravno stalo nam je do mira, ali mi se ne možemo pomiriti sa stanjem u kojem se nalazimo - poručuje Dodik.

Govoreći o tome kada će na području Donje Gradine biti izgrađen memorijalni centar, Dodik kaže da je o tome razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



- Gospodin Vučić i ja smo se dogovorili da to gradimo. Ja mislim da se upravo radi jedan idejni projekat koji ćemo promovisati u toku ove godine i vidjet ćemo na koji način će to ići - kaže Dodik.

Obilježavanje u Donjoj Gradini

Ukazuje da je na području Gradine, sa druge strane Save, Jasenovac.

U isto vreme kada je bilo obilježavanje u Donjoj Gradini, bilo je i obilježavanje u Hrvatskoj. Na Milanovićevu konstataciju da je tamo bio cijeli državni samit, Dodik kaže da su u Gradini imali narodni samit.

- Bilo je 25.000, 30.000 ljudi. Bilo je evidentno da je ogroman, najveći ikada broj ljudi došao - rekao je Dodik i dodao da su došla i djeca iz škola, kao i da je važno da uče o tim stravičnim zločinima.

Komentarisao je i izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da Srbi nikada nisu imali pomoć od Rusa i da treba da se okrenu od njih, jer su Rusi pomagali samo Bugarima.



- Imaju oni pomoć od Nemačke i Amerike, pa šta su nešto bolji od nas? Hrvatska koliko već godina je EU pa nisu napravili neki pomak - dodaje Dodik.

Navodi i da je Hrvatska poluprazna jer se iselilo mnogo stanovništva. "Nešto je živ Zagreb i možda još par gradova i obala koja živi samo ljeti", dodaje Dodik.

Navodi i da je Srbija bez obzira na to što nije imala toliku evropsku pomoć kao Hrvatska kao članica EU, po BDP-u bolja od Hrvatske.

"Muslimani bi da rasparčaju Srbiju"

Govoreći o tome što je Bosna i Hercegovina bila uzdržana na glasanju za članstvo Kosova u Vijeću Evrope, kaže da to govori kako ta zemlja nema nikakvog smisla.

- BiH nije prihvatila i priznala Kosovo kao samostalnu državu i mi nemamo nikakve odnose sa tom vlašću u Prištini. Mi smo rekli da pratimo Beograd u tom pogledu i da poštujemo teritorijalni integritet Srbije. Kako se rukovodstvo Srbije bude odnosilo prema tim pitanjima i mi ćemo tako raditi - kaže Dodik.

Poručuje i da bi "muslimani da rasparčaju Srbiju, da prihvate Kosovo kao državu i da im je to malo".

- Oni se boje S, kada se pomene S oni se boje, a kada se pomene Srbija onda su u velikom strahu, a kada se pomene Velika Srbija onda su u jendeku - poručuje Dodik.

Navodi da je pitanje da li bi njima u Sarajevu bio dobar Vučić kada bi ukinuo RS.

- Nije njima problem RS, njima je problem Srbija, njima je problem jaka Srbija. Alija Izetbegović je govorio da je sve dok je Srbija slaba oni imaju šanse, ali kada Srbija ojača oni nemaju nikakvu šansu i to vrijeme polako dolazi - kaže Dodik.

"Mi nemamo ratni plan"

Ističe da je imovina sad glavno pitanje u BiH, kao i da RS neće ići u Sarajevo da o tome odlučuje.

- Ne postoji Parlament BiH, već Parlamentarna skupština - dodaje Dodik.

Kaže da su ranije vjerovali da tu može nešto da se uradi.

- Sad vidimo da je to aždaja koja je zinula i kojoj ne može niko da zatvori usta. Dok ne progutaju RS, neće se smiriti - poručuje Dodik.

Poručuje da je neće "progutati i da će RS biti samostalna država i u miru će to ostvariti", poručuje Dodik.

- Mi nemamo ratni plan, naši planovi nisu ratni, naši planovi su mirnodopski. Mi se pitamo kakva je ovo galama o ratu. Sa naše strane će biti mir - kaže Dodik.

Ističe i da je besmisleno da neko kaže da će nešto sprečiti oružjem.

- Kako ćete spriječiti jedan parlament da donese odluku i kaže danas proglašavamo RS samostalnom državom - upitao je Dodik.

Na konstataciju da za to trebaju neki saveznici, Dodik pita: "A otkud znate da nemamo ponešto ili sasvim dovoljno".