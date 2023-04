Hasan Tanović za "Avaz" o političkom haosu u Novom Sarajevu: Oštre zamjerke za NiP i Našu stranku

U Općini Novo Sarajevo već nekoliko mjeseci traje raskol između trojke, a vijećnici Naroda i pravde uskratili su podršku načelniku ove općine Hasanu Tanoviću.

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici NiP-a bili su protiv Izvještaja o radu načelnika, dok su iz Naše stranke ostali suzdržani.

- Trebamo biti jasni i koncizni, u ovom konkretnom slučaju, samo Naša stranka od koalicionih partnera nije podržala moj izvještaj, s obzirom da je javnosti veoma dobro poznato da su vijećnici Naroda i pravde izašli iz koalicije i uskratili povjerenje načelniku još prije dva mjeseca – istakao je Tanović za portal "Avaza".



Ambicije pojedinaca

U razgovoru sa vijećnicima Naše stranke Novo Sarajevo u nekoliko navrata sam bio stava da se Izvještaj treba podržati, jer su upravo oni u protekloj godini svjedočili najvećem broju realiziranih inicijativa i projekata koje smo zajednički sproveli, od rekonstrukcije pomoćnog terena JP ONSA, Historijskog muzeja, pomoći najugroženijim kategorijama, studentima, školama, učenicima, bibliotekama, pa sve do rješavanja višedecenijskog problema ruševina sarajevskog Kampusa, dodao je on.



- Činjenica da su iduće godine lokalni izbori govori nam da su ambicije pojedinaca prerasle interese zajednice i bilo kakvih koalicija. Istina je da moj način rada, itekako izlazi iz ustaljenog klišea političkog djelovanja, međutim, niti u jednom momentu nisam došao u iskušenje da pokleknem pod bilo kojom vrstom pritiska. I o ovim dešavanjima ćemo u narednom periodu imati šta da govorimo – kazao je Tanović.

Zabluda javnosti

Istakao je i to da od samog početka ovog mandata u Općinskom vijeću Novo Sarajevo u koaliciji je bila N-torka.

- Ni trojka, ni četvorka već petorka. To svi dobro znaju i samo zlonamjerni koji žele da dovedu u zabludu javnost mogu da kažu drugačije. Takav politički mozaik dogodio se iz više razloga, kako zbog toga što je unutar samih stranaka došlo do neke vrste osipanja vijećnika, tako i zbog činjenice da je na višim nivoima došlo do izlaska NES-a iz koalicije. U Novom Sarajevu nije došlo ni do čije smjene i izlazaka iz koalicije zbog dešavanja na drugim nivoima, a većini se dodatno priključila i Platforma za progres. Prema tome od pet koalicionih partnera samo dva nisu, a tri jesu podržali moj izvještaj – ističe Tanović.

Konstruktivno djelovaje

Osvrnuo se i na navode da je bliži SDA, nego koalicionim partnerima.

- Moj komentar kao i uvijek do sada je da je SDA bila i ostala stranka koja je opozicija u Općini Novo Sarajevo. Kao politička partija sa višedecenijskim iskustvom vjerovatno su procijenili da će konstruktivno djelovanje donijeti više dobrog nego li neka druga vrsta destruktivnog ponašanja, što se u konačnici i pokazalo kao tačno. Najmanje što je potrebno narodu u vremenu kada jedva “sklapa” kraj s krajem i kada na dnevnom nivou ispraća svoje najmilije put Evrope, jeste haos i političko prepucavanje – naveo je Tanović za “Avaz”.

Kazao je i to da je SDA od početka mandata imala korektne odnose spram rada i djelovanja Općinskog vijeća, što niti jednim svojim postupkom ili zahtjevom prema administraciji nije bilo uslovljeno, niti su za takvo svoje djelovanje postavljali bilo kakve zahtjeve.

- Koliko sam upoznat, SDA u svim komisijama u kojima glavnu riječ vode NIP i Naša stranka, također ima konstruktivnu ulogu i nisam primijetio da je to neko od njih okarakterisao kao približavanje ili slično. Na kraju, ja sam načelnik Općine Novo Sarajevo i svih građana koji u njoj žive. Naše političke aktivnosti za rezultat moraju imati pozitivne pomake u razini kvaliteta života naših građana, te je moja dužnost da se o tome brinem i to osiguram. Na tom putu kao član SDP-a itekako pratim politiku koju vodi ova partija i u tom smislu mogu da vam potvrdim da ni do kakvih promjena u smislu novih koalicija sa naše strane nije došlo – naveo je Tanović.

Neprincipijelnosti pojedinaca

Načelnik Općine Novo Sarajevo se osvrnuo i na glasanje vezano za izvještaj, te kazao da se time pokazuje neprincipijelnosti pojedinaca.

- Veoma su interesantni komentari i zaključci vijećnika Naroda i Pravde posljednjih par mjeseci. Iako su otkazali povjerenje načelniku i samim tim izašli iz koalicije u kojoj smo bili od početka mandata oni i dalje uživaju sve benefite i nalaze se na funkcijama koje su dobili. To samo govori o kolikoj se neprincipijelnosti pojedinaca radi, a ono što je najvažnije jeste da se počelo otvoreno govoriti o njihovom (ne)radu i djelovanju u prethodnom period – istakao je Tanović.



Dodao je i to da razumije da su oni rezignirani i nezadovoljni, jer im niti jedna loša stvar koju su do sada pokušali da urade nije pošla za rukom.

- Narod i Pravda Novo Sarajevo i Naša stranka Novo Sarajevo su svjesni da neusvajanje ovog izvještaja nema nikakve negativne reperkusije na dalji rad i djelovanje načelnika, niti njegovo usvajanje znači bilo šta u smislu olakšanja rada i budućih aktivnosti. Međutim, bilo bi korektno da javnosti saopće šta je zapravo razlog, usudit ću se reći „političkog cirkusa“ i svega što se dešava u Općinskom vijeću Novo Sarajevo posljednjih nekoliko mjeseci, tačnije od mog priključivanja SDP-u – istakao je Tanović u razgovoru za portal “Avaza”.

Kazao je i to da je bio upoznat od strane pojedinih vijećnika, ali i drugih političkih aktera da NIP Novo Sarajevo i Naša stranka Novo Sarajevo imaju politički dogovor, planove i kalkulacije vezane za Općinsku izbornu komisiju (OIK), koji prema željama NIP-a i dijela rukovodstva Općinske organizacije NS uključuju i smjenu aktuelnog predsjedavajućeg općinskog vijeća Pleše Roberta.

- O tome sam, naravno, informisao predsjednika Naše stranke i usprotivio se smjenama na način skupljanja „16 rukica“ kako bi se sprovodila bilo kakva politika koja nije rezultat zajedničkog stave trojke. Nije im ni to pošlo za rukom. Ljuti su, glasni su, spinuju, prave haos na sjednicama, izmišljaju konstrukcije i rade pritisak na općinsku administraciju. Ja ih razumijem, ali kao legalista i profesionalac nikada neću dati podršku takvom destruktivnom radu i djelovanju – naveo je Tanović.

Igre i spletkaranja

Dodao je i to da je njegov odnos sa Našom strankom u prethodnom periodu bio na najvišem mogućem nivou što mogu potvrditi u samom vrhu stranke, što je na kraju krajeva i rezultiralo velikim brojem pozitivnih i dobrih procesa.

- Zašto lokalna organizacija pristaje na igre i spletkarenja koja u ovom trenutnu vodi Narod i Pravda Novo Sarajevo, potpomognuta određenim strukturama NIP sa Kantonalnog nivoa, pitanje je za njih – pita se Tanović.

Osvrnuo se i na Izvještaj o radu, te istako da tu ne postoji ništa sporno, te da postoje pojedinci koji smatraju da je izvršenje budžeta malo i za to okrivljuju administraciju, pri tom, ne želeći da se suoče sa realnim stanjem i činjenicama koje idu u prilog tome.

- Naravno da je rat u Ukrajini imao veliki uticaj na sve kapitalne projekte, jer su cijene radova rasle preko 20,30 i 40% pa su nabavke morale da se ponavljaju i po nekoliko puta i realizuju krajem godine. Ti veliki projekti ne mogu biti plaćeni prije nego što budu završeni i naravno da su ta sredstva prebačena u ovu godinu. Radi se o milionskim iznosima/obavezama iz prošle godine. Također, tu su i višemilionski iznosi sredstava Civilne zaštite koji se iz godine u godinu prenose, moraju biti na računu i ne mogu se trošiti kako neki misle i insistiraju na tome. Niti u jednom trenutku ne sporim činjenicu da smo unutar administracije imali izazove u smislu funkcionalnosti pojedinih službi, ali i to se iz dana u dan pozitivno rješava – zaključio je načelnik Općine Novo Sarajevo, Hasan Tanović u razgovoru za “Avaz”.