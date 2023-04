Konaković za "Avaz" o novoj Vladi FBiH: SDA džaba krala poslanike, sve će biti poznato do kraja dana

Mislim da će se danas tokom dana iskristalisati potpuno ova priča, koja bi se trebala u narednim danima dovesti do kraja i da imamo Vladu FBiH onako kako smo planirali, rekao je za portal "Avaza" Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde i ministar vanjskih poslova BiH.

Prijetnje, otimanje i krađa

Nakon što je istekao rok za formiranje Vlade FBiH, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) održao je sastanke s liderima stranaka osmorke i HDZ-a. Očekuje se da Šmit iskoristi Bonske ovlasti kojima će deblokirati uspostavu vlasti u FBiH.

Konaković je rekao da u ovom trenutku ne može dati više detalja.

- Sada jedino šta rade ovi ljudi iz SDA koji su i do sada otimali i krali poslanike, konstantno pokušavaju doći do ljudi, prijete, objavljuju slike onih koji su s nama. Dakle, rade ono na šta smo od njih navikli ali mogu reći da smo mi danas poprilično priveli stvari kraju i da će to tokom dana biti potpuno jasno - poručio je Konaković.

Osvrnuo se i na današnju sjednicu Vijeća ministara, te je demantirao navode koji su se pojavljivali u pojedinim medijima posljednjih dana.

Priča o interkonekcijama

- Danas imamo sjednicu Vijeća ministara o kojoj ovih dana u medijima vidim priče o interkonekcijama, istočnoj i južnoj, pokušavaju lagati kako je to, zapravo, neki vid ucjene ili neke predaje ove naše strane, a riječ je o tome da se dešava ono što smo mi najavili. Da se odluke o državnim sporazumima donose u državnim institucijama. Priču o interkonekcijama vraćamo u institucije BiH. Vijeće ministara će o tome odlučivati, u tim će komisijama biti eksperti koji će zaštititi interes države, oba entiteta i Brčko distrikta. To mi je vrlo važno za današnju sjednicu. Naravno, na dnevnom redu ima još stvari o kojima se mi dogovaramo. Smatram da je vrlo važno što se vratilo odlučivanje u institucije. Ne smatramo to pobjedom nad nekom stranom, nego smatramo da je to koncept dogovora koji zapravo mi od samog početka zagovaramo - zaključio je Konaković.