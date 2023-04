Potpisan Sporazum o provedbi projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta"

Sporazum o provedbi projekta "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG2)“ potpisali su danas u sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera.



Ministar Zukić je kazao da je cilj posredstvom organizacija koje se bave poslovnom podrškom malom i srednjem poduzetništvu svoriti pretpostavke da start-up, odnosno novoosnovana poslovna preduzeća, kao i mladi poduzetnici, dobiju priliku, prvenstveno za savjete o optimizaciji procesa u firmi, digitalizaciji, kao i unapređenju, odnosno uvođenju inovacija u tehnološke procese.

- Tako da će sve one organizacije koje se prvenstveno bave poslovnim savjetovanjem biti u prilici da kroz određene linije koje treba da poprate sve ove procese, a na osnovu javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, prijave se i pruže usluge svim malim i srednjim poduzetnicima, bilo da se radi o novonastalim firmama ili firmama koje prije svega vode mali poduzetnici; da im olakšaju način da dođu do uspješnijeg psolovanja, veće konkurentnosti, veće poslovne stabilnosti, a samim tim do stvaranja pretpostavki za bolju konkurentnsot, izvoz i većeg zapošljavanja – rekao je Zukić.

Zahvalio je UNDP-u jer smatra da je ova saradnja samo jedan u nizu pokušaja "da budemo pri ruci malim i srednjim preduzetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine“.

Potpisnica Sporazuma Steliana Nedera izrazila je zadovoljstvo početkom saradnje s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta u nastojanju da udruživanjem novca iz projekta EGG2 i institucije koju zastupa ministar Zukić bude olakšano preduzećima i poduzetnicima u BiH.

- EGG2 je dosad bio uspješan projekt, u partnerstvu s Vladom Norveške, predstavlja zajedničku viziju te zemlje i UNDP-a u inovacijama poduzetništvu i ostalim ekonomskim aktivnostima - rekla je između ostalog Nedera.

Projekt EGG2 pokrenut je 2021. godine radi osiguranja mogućnosti za ekonomski rast, a fokusira se na tri ključna elementa - obrazovanje, poduzetništvo i inovacije.

Ukupan iznos poticaja na osnovu Sporazuma čiji su potpsinici ministar Zukić i Nedera je 320.000 KM.