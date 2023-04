Adi Ćerimagić za “Avaz”: Odluka Šmita ima saglasnost SAD, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Italije…

Analitičar Inicijative za evropsku stabilnost (ESI) sa sjedištem u Berlinu Adi Ćerimagić ističe da je današnja odluka Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita (Christian Schmidt) već dobila načelnu, glasnu i prešutnu, saglasnost vlada svih najvažnijih partnera BiH - od SAD-a i Velike Britanije do Njemačke, Francuske i Italije.

Sastav nove Vlade FBiH

Dodaje da odluka ima za cilj da stvori pretpostavke da Predstavnički dom PFBiH stavi tačku na razgovore o sastavu nove Vlade FBiH.



- Da li će se to i dogoditi u rukama je Predstavničkog doma. S obzirom da je Federacija BiH već jednom bila u istoj ovoj situaciji, 2011. godine, kada je odluka OHR-a također otvorila put imenovanju Vlade, držim da je od ogromne važnosti da svi politički akteri, oni koji će biti dio vlasti i oni koji će biti u opoziciji, izvuku pouke upravo iz tog iskustva i da ne dopuste da iz ovog ciklusa BiH i Federacija izađu slabiji i podijeljeniji. Naročito jer su ovaj put regionalni, evropski i globalni konteksti značajno drugačiji i očigledno lošiji – ističe Ćerimagić.

Nema razloga za slavlje

Dodaje da niko u BiH, članici Vijeća Evrope i kandidatkinji za članstvo u EU, nema razloga za slavlje zbog toga što je Visoki predstavnik danas djelovao, te da je zato važno razmišljati kako doći u situaciju gdje međunarodna zajednica i domaći političari neće ponovno doći u istu situaciju.

- Kao što su i one od 2. oktobra 2022. ili one iz marta 2011. godine, tako će sigurno i ova odluka Visokog predstavnika imati uticaj na političku dinamiku u BiH u budućnosti i moguće dodatno polarizirati bh. i međunarodnu javnost. To će predstavljati dodatni izazov u trenutku kada su pred BiH, kao i regionom i svijetom, ogromni politički, sigurnosni i društveno-ekonomski izazovi – zaključuje Adi Ćerimagić.