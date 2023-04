Cvitanović za "Avaz": Dobro je to što Šmitova odluka deblokira uspostavu vlasti

Lider HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kazao je za "Avaz" da je najbolji dio nametnute odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita činjenica da ona sadržava mehanizme deblokade uspostave vlasti i omogućava provođenje izbornog rezultata.

- Međutim, smatram da nije dobro da se u ovoj Odluci odstupa od one Odluke donesene 02.10 2022..godine. Svakako pozdravljam dio Odluke kojim se uvodi mogućnost vanrednih izbora.

U konačnici, želim iskreno vjerovati kako ćemo zajedno, mi, politički lideri ove zemlje u roku od godine dana, a nadam se i ranije, doći do boljih rješenja, i to rješenja, koja će svi konstitutivni narodi i svi građani ove zemlje moći pozdraviti, te koja će biti na dobrobit naše domovine.

Da bi se to ostvarilo, rješenja moraju biti rezultat istinske želje da ova zemlja snaznije krene ka članstvu u porodicama zemalja Evropske unije.

To je zadaća, cilj i obaveza svih nas koji se savjesno bavimo ovim poslom. To je i najmanje što moramo učiniti, jer to građani ove zemlje svih nacija, vjera, pa i političkih opredijeljenja, od nas očekuju da preuzmemo odgovornost za budućnost naše zemlje - naveo