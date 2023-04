Konaković: Bakir Izetbegović i Željko Komšić sad vode priču u ozbiljnu eskalaciju

Lider Naroda i Pravde i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković poručio je na press konferenciji da je "ovo dan kada se odlučuje o budućnosti BiH, mi ćemo se protiv lopova izboriti".

Poslao je poruku Željku Komšiću i Bakiru Izetbegoviću da paze šta rade i da vode priču koja ide u ozbiljnu eskalaciju.

Konaković je poručio kako "nismo doživjeli ovakav pritisak od odlazećeg režima", ali je, ipak, kazao kako nije to "ništa što nismo najavili i na šta nismo spremni".

"Ambijent linča"

- Kroz budžet i pozicije imaju takvu moć i utjecaj i tako žive posljednje dvije decenije - otvoreno je govorio Konaković, kazavši kako se osjeti "ambijent linča, a oni bez ijednog argumenta i dokaza, već mjesecima koriste lažne narative, a ova koalicija nije odstupila od najvažnijih pitanja za BiH".



Podsjetio je i kako na internetu kruži priča o HDZ-u i planovima za formiranje trećeg entiteta.

- Eto, nije to prije bilo. Danas se nas optužuje da izdajemo svoju državu zbog koalicije s HDZ-om...nas ujutro optužuju za koaliciju s HDZ-om, a navečer zovu i kume taj HDZ da uđu s njima u koaliciju.

Konaković je i novinarima poručio kako "neke vaše kolege zdušno podržavaju ove narative i ugrožavaju stabilnost BiH".

- Govorili su da ćemo trgovati, izdati. Ja vas podsjećam da sad imamo četiri pozicije u Vijeću ministara. Prije smo imali tri. Napravili smo ogroman iskorak. Dakle, ne da nismo trgovali, nego smo ojačali BiH i njene institucije, pogotovo kad smo se izborili za ovaj budžet, povećane plaće onima kojima nisu povećane 15 godina. Danas su snage BiH jače u institucijama BiH, ali treba nam neko vrijeme da ih stabiliziramo. Šta smo to dali? Slušamo narativ kako nemamo ministra sigurnosti, ali imamo prometa i komunikacija. To je pomalo jače.

Duboke posljedice po BiH

Konaković je naveo kako govore i da su dali bošnjačka mjesta da dobijemo hrvatsku komponentu.

- Ništa, ne nude nijedan dokaz osim kulminacije koja se dešava, a koja može ostaviti duboke posljedice po BiH.

Svim onima koji kažu nije trajno? Može li biti ovakve blokade naredni ciklus? Ne može. To smo svi tražili, pa to je tražila i SDA. Ako bude "dva/jedan", podržat će Vladu, pa to su sami rekli. Pozivam sve da kažu kako nije trajna odluka, zbog koje je BiH građanskija za određeni procent - naglasio je lider NiP-a.

Otvoreno je poručio kako SDA poziva građane na proteste.

Otvoreni poziv SDA na proteste

- BH Telecom šalje desetine poruka... to je njihovo vlasništvo i danas kroz javni servis, kompaniju, stotine hiljade poruka šalju nama, NiP-ovcima. Pozivam Bakira Izetbegovića i Željku Komšića, ako ništa, njihove saradnike da im objasne šta rade, ako oni sami ne shvataju. Vidjeli su da nas nije strah i sad vode priču u ozbiljnu eskalaciju. Nijednom nisam čuo da su rekli ljudi, to se rješava u Parlamentu, ne izlazite na ulice. Ne, njihovi sateliti pozivaju na proteste. Komšić govori kako stranci utječu na odluke o pravosuđu. Ko to još samo priča u BiH? Milorad Dodik.

Sad u BiH postoji grupa hrabrih ljudi koja im poručuje, nećete više svoju djecu zapošljavati u firme i institucije preko štele, nego kompetentnu djecu. Došli smo do kraja, ovih 51, 52, 53 zastupnika, jesu ljudi koji su odoljeli pritiscima. Ove druge molimo da kažu koliko su novca dobili. Oni imaju scenarij da zaustave sjednicu, da ne dozvole glasanje... ali, sve što budu radili ostat će trajna mrlja Bakiru Izetbegoviću i Željku Komšiću, a Vlada će biti potvrđena.

Pozvao je i ljude da ne dolaze na kontraproteste i da pokažu ozbiljnost i racionalnost.

- Apelujem da ne zapaljujete atmosferu. Ovo što odlazeće stranke rade je opasno. Nije bez kontrole, razgovarali smo s ljudima iz oblasti sigurnosti, poduzete su ozbiljne mjere. Stepen sigurnosti sjednice je na najvišem nivou. Apelujem na organizatore da su odgovorni na bilo šta što se tamo može desiti - upozorio je Konaković.

Ozbiljna eskalacija

Pozvao je Izetbegovića i Komšića da shvate šta rade i njihove saradnike da ih probude i ukažu. Da su vidjeli da ne podliježu pritisku i da vode priču u ozbiljnu eskalaciju, a da nisu apelovali na borbu u Parlamentu te da su egzekutori Hamdija Abdić Tigar i Salko Zildžić.

- Strašno je da smo vidjeli da Radovan Višković slavi, jer DF i SDA koriste isti jezik Dodika, nezadovoljni odlukom kojom reguliše pitanje Vlade - kazao je Konaković, i dodao kako je Komšić rekao da zna da stranici utječu na odluke pravosuđa i da to govori samo još Milorad Dodik.

Konaković je dodao i to da je direktor Autocesta Federacije BiH Elmedin Voloder određenim poslanicima nudio novac.

- Imaju scenarij da prekinu sjednicu, da ne dozvole glasanje. Poslanik i zakoni dozvoljavaju vođe modela na koje će se sjednica zatvoriti i glasati - kazao je Konaković i poručio da će Vlada s Nikšićem na čelu danas biti potvrđena.