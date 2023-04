Kenan Uzunović, nakon napada, za "Avaz": Pljuvali su me i poljevali vodom, imao sam enormne pritiske

- Napadnut sam od strane demonstranata, nisam povrijeđen, ali je ovo ružan način za iskazivanje nezadovoljstva. Pljuvali su me, poljevali vodom - rekao je Uzunović za portal "Avaza".

Ističe da je on bio prevaga i da je to razlog zašto je napadnut.

- Imao sam enormne pritiske zadnjih pet dana, nisam boravio kući, bio sam van države i samo se pojavio na sjednici i podržao Vladu FBiH, s obzirom na to da sam dio osmorke. Oni su trgovali mojom rukom, očito su mislili da su me kupili, ali bio sam mudriji od njih i otišao van države, meni je žao što je došlo do ovoga - dodao je Uzunović za "Avaz".