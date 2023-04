Nikšić: Nije mi jasno šta se desilo sa SBiH, SDA nije dala NES-u premijera USK tek tako

Novoizabrani premijer Federacije Nermin Nikšić u emisiji Face to Face je kazao nakon imenovanja da mu nije jasno šta se desilo sa Strankom za BiH.

- Kad je u pitanju NES, ne želim potencirati glasine, ali potezi su ukazivali da je to to, da su zainteresovani za USK. SDA im nije dala premijera u USK tek onako nego jer očekuju da im to vrate, na neki način, u FBiH. Optuživani smo, i mi i OHR, ali jeste li vidjeli današnje saopćenje HNS-a? Zadovoljni smo jer je odblokirana Vlada FBiH – rekao je.

Kazao je da SDA bila u stanju da napravi blokadu zbog nelegalno stečenog broja delegata.

- Nisam znao za sve detalje OHR-a, ali sam znao da će donijeti odluku. Prekjučer smo Dino i ja sjedili sa Dodikom i Stašom Košarcem i dogovorili odlučivanje o interkonekciji u Vijeću ministara. Pošto je to investicija koju podržavamo, a dajemo i koncesije, onda očekujemo i da SNSD podrži neke zakone koji se tiču evropskog puta. To je sve dogovoreno sa Košarcem i Dodikom, ali su htjeli na dnevni red da stave samo istočnu interkonekciju. Zukan Helez je rekao: „E pa nismo se tako dogovorili“ – istakao je Nikši.