Uzunović: Nudili su mi prvo dva, a onda i tri miliona da ne glasam za ovu Vladu

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Kenan Uzunović danas je podržao imenovanje Vlade Federacije, a nakon toga je u Centralnom dnevniku Face televizije kazao da misli da je time sebi zatvorio vrata NES-a.

- Ogrešević je bio korektan prema meni, sinoć mi je Ogrešević rekao da razmišljam svojom glavom i donesem svoju odluku. Nijednog trenutka nije vršio pritisak na mene. Rekao mi je šta bi on uradio, da on ne bi glasao za Vladu – rekao je Uzunović.

Dodao da je bio pod raznim pritiscima prije imenovanja Vlade.

- Pokušavali su da me kupe, niko me neće moći kupiti. Konstantno se borim protiv SDA u Zenici i to ću nastaviti. Visokopozicionirani ljudi unutar SDA, funkcioneri i ljudi koji imaju novaca, nudili su mi jednom dva, jednom tri miliona. Ti lovatori koji su mi nudili pare nisu čisti u poslovima, direktno su mi nuđene pare – dodao je.