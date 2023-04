Puljić otkriva sadržaj izvještaja: RS je privržena teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH

Sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda zakazana je za 10. maj, a na njoj će se voditi redovna, šestomjesečna, rasprava o situaciji u Bosni i Hercegovini.

Na tim se sjednicama raspravlja o izvještaju Visokog međunarodnog predstavnika za protekli šestomjesečni period tako da se očekuje dolazak Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) na spomenutu sjednicu, prenosi Al Jazeera kolumnu Ivice Puljića.

Prema informacijama iz Ujedinjenih naroda, na toj bi se sjednici članovima Vijeća sigurnosti mogla obratiti i predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, ali još nema službene potvrde da će se Cvijanović pojaviti u zgradi Ujedinjenih naroda tog dana.

Govor u ime BiH

Ukoliko dođe do njenog obraćanja to će biti nastavak političko-diplomatske bitke oko toga ko će govoriti u ime Bosne i Hercegovine na sjednicama Vijeća sigurnosti što je, donedavno, bio posao ambasadora, u ovom slučaju Svena Alkalaja. Ipak, Milorad Dodik, prvi čovjek entiteta RS, nije bio zadovoljan istupima ambasadora Alkalaja, osobito dok je Dodik bio član Predsjedništva BiH. Zbog toga smo imali zanimljive situacije poput one u kojoj je u Njujorku trebala doći tadašnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković koja je htjela govoriti na sjednici Vijeća sigurnosti u maju prošle godine. Onda je Dodik reagirao, pa je poslao tadašnjeg prvog čovjeka Vijeća ministara Zorana Tegeltiju da on govori umjesto ministrice, jer je „stariji po činu“. Nakon toga su u Sarajevu odlučili da, bukvalno, preko noći, dođe tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je na kraju govorio na Vijeću sigurnosti.

Izvještaj o situaciji

Predstavnici entiteta RS sada imaju priliku da njihova predstavnica istupi pred UN-om i zato je moguće da će se Željka Cvijanović pojaviti na Vijeću sigurnosti, zajedno s Kristijanom Šmitom. Zbog toga je premijer tog bosanskohercegovačkog entiteta Radovan Višković poslao 29-ti po redu izvještaj o situaciji u Bosni i Hercegovini. Dakle, slalo se i ranije, ali nikada ti izvještaji nisu bili teme rasprave iako su ih Rusi uvijek nastojali nametnuti. Rusija ovog mjeseca predsjedava Vijećem sigurnosti i već su počeli dijeliti Viškovićev izvještaj članovima Vijeća.

Al Jazeera Balkans je uspjela, u Ujedinjenim narodima, dobiti taj izvještaj koji ima 37 strana. U nastavku je sadržaj izvještaja uz nekoliko izdvojenih tema od kojih je, vjerojatno, najzanimljivija ova: RS je privržena teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH.

- Opredijeljenost RS za Dejtonski sporazum uključuje opredijeljenost za suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. RS se ne planira otcijepiti od Bosne i Hercegovine i nije poduzela nikakve korake u tom pravcu. RS nastoji samo zaštititi svoje vlastite nadležnosti koje su zajamčene Ustavom BiH - piše u tom dijelu.

Sadržaj 29. izvještaja RS Vijeću sigurnosti UN-a

Blokiranje finansiranja projekata u RS-u od strane EU je kontraproduktivno

Regionalna integracija

BiH treba manje stranih intervencija, a ne više

Rat u Ukrajini nema veze sa BiH

Djela i izjave motivirane vjerskom i nacionalnom mržnjom treba osuditi

Da bi BiH uspjela, sve strane moraju poštovati i pridržavati se Daytonskog sporazuma.

RS je privržena teritorijalnom integritetu i ustavnom poretku BiH

BiH mora biti uređena onako kako je navedeno u Daytonskom sporazumu, uključujući i Ustav BiH

Upravljanje i administracija na razini entiteta nije destabilizirajuća, već naprotiv, prepoznali su i pisci Daytonskog sporazuma

Niko nema zakonske ovlasti donositi zakone BiH ediktom

Napori SDA da sabotira funkcionalnost i međunacionalnu saradnju na razini BiH

Opredijeljenost RS za integraciju BiH u EU

Pošto je BiH stekla status kandidata za članstvo u EU, zemlju treba poštovati kao potpuno suverenu

Da bi BiH bila suverena, OHR se mora zatvoriti

Da bi BiH bila suverena, Ustavni sud BiH mora biti sastavljen od bh. građana

Opredijeljenost RS za vjersko i etničko pomirenje

Najdestabilizirajući utjecaj u BiH je uplitanje stranaca koji kao da nisu pročitali Daytonski sporazum

Međunarodno uplitanje ukočilo je političko sazrijevanje BiH i spriječilo rješavanje osjetljivih političkih pitanja kao što je pitanje državne imovine

OHR je glavni izvor problema BiH i mora se zatvoriti Strani akteri se trebaju prestati miješati u izbore i politiku u BiH

Desetine miliona dolara potrošeni u pokušaju utjecaja na politiku

Međunarodno pravo obvezuje diplomate da se suzdrže od miješanja u unutarnje poslove države domaćina

Ustavni sud Federacije BiH kojim dominiraju stranci pati od zaslužene krize legitimiteta.

Kontrola Ustavnog suda od strane stranih sudaca narušava legitimitet suda

Bezakonje izokrenutih odluka Ustavnog suda BiH dodatno je narušilo legitimitet suda.

Regionalna integracija

Osim opredijeljenosti za integraciju Bosne i Hercegovine u EU, RS također snažno podupire napore za regionalnu integraciju, uključujući inicijativu Otvoreni Balkan i Berlinski proces. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koju su pokrenule Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija za stvaranje ekonomske zone za slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga. Sada kada s SDA više nije dio Vijeća ministara BiH, RS se nada da će se Bosna i Hercegovina pridružiti Otvorenom Balkanu u narednoj godini.

Rat u Ukrajini nema veze s BiH

Retorika koja sugerira da bi se rat iz Ukrajine mogao na neki način proširiti na Bosnu i Hercegovinu je krajnje neutemeljena. Oni koji tvrde da borbe u Ukrajini ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu raspiruju strah radi političke koristi. Nadaju se da će stvaranjem međunarodne uzbune o sigurnosti Bosne i Hercegovine potaknuti strane zemlje da snažnije interveniraju kako bi ukinuli decentralizirani sustav zajamčen Dejtonskim sporazumom. Kao što dužnosnici EUFOR-Althea konstantno naglašavaju od početka rata u Ukrajini, nema prijetnje miru u Bosni i Hercegovini. Dana 26. aprila 2023. EUFOR je ponovno potvrdio da ne vidi nikakvu opasnost u sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Neki strani komentatori koji ne žele dobro RS smiješno su tvrdili da se RS koristi kao oruđe ruske vanjske politike, ističući jake povijesne i kulturne veze Srba i Rusa kao prijetnju miru. Koliko je ova dezinformacija apsurdna, zna onaj tko je vidio kako RS reagira na pritiske stranog kapitala. Realnost je takva da RS postavlja vlastitu politiku koja se temelji isključivo na interesima i preferencijama vlastitog naroda.

Treba na kraju reći da je teško očekivati da će članovi Vijeća sigurnosti raspravljati o ovom izvještaju, osim Rusije, koja će ga pokušati nametnuti ostalim zemljama.