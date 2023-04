Isak: Moj glas je uticao na smjenu vlade u tehničkom mandatu i za šansu za promjene

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Arnel Isak oglasio se nakon imenovanja nove Vlade FBiH te istakao da je ova Vlada dobila njegovu podršku.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

- Poštovani, žalosno je što je visoki predstavnik morao intervenisati kako bi se prekinulo još jedno razdoblje Vlade FBiH u tehničkom mandatu, ali zapitajmo se zašto je to tako? Nikada sebe nisam stavljao na prvo mjesto. Država je ispred svega, i tako će uvijek biti. Ali kada napravite potez koji je prije svega patriotski i time date do znanja svima da vam je borba za država ispred svega, a “zaštitnici” bošnjaka i države to izignorišu i ne daju vam nikakvu podršku barem u vidu razgovora o tome kako dalje, e to je poražavajuće. To ukazuje na jednu veliku predstavu za javnost. Očito se od samoga početka računalo na podršku NES-a koji bi pristao na sve samo da formira vladu Unsko-sanskog kantona. Sve ukazuje da je moj izlazak iz NES-a pomutio planove pa je zato i izostao svaki vid pokušaja razgovora i podrške od strane onih koji odlučuju ko je Bošnjak, a ko ne.

Moralo se razgovarati!