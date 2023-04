Jutarnji list: Izetbegović je loš gubitnik, gura vodu na mlin Dodiku

Bilo je burno, skandalozno, ružno, ali očekivano. Konačno je izabrana nova Vlada Federacije BiH. Što je to donijelo? Ukratko, SDA se pokazao kao loš gubitnik, ali će konačno osjetiti kako je biti u oporbi, a njihove sigurnosne prijetnje pa i "pučističke manire" neće proći, piše Jutarnji list. Euroatlantske integracije nestaju u magli HDZ BiH bi konačno, nakon godina destrukcije, trebao postati čimbenik u normalizaciji odnosa unutar bošnjačko-hrvatskog entiteta i BiH kao države, jer više nema argumente da su Hrvati podcijenjeni, a građanske opcije u BiH morale bi konačno dokazati svoju snagu i sposobnost da su sazrele, dok se Komšićev DF potvrdio tek kao radikalno krilo SDA. No, kad se domaći akteri ne mogu dogovoriti sami, pokazalo se, potreban im je "tutor" koji će presjeći i donijeti rješenje. Tako je to u BiH već godinama, pa se ponovilo i ovaj put. Postojala je opasnost da se ponovno, ni nakon izbora provedenih u listopadu 2022. godine, ne izabere Vlada Federacije BiH. Podsjetimo, Vlada izabrana nakon izbora 2014. godine opstala je sve do kraja travnja 2023. godine, i to posljednje četiri i pol godine u tzv. tehničkom mandatu, a moglo se dogoditi da ona nastavi put i sljedeće četiri godine u tom formatu, jer je najveća bošnjačka stranka SDA sprečavala izbor nove vlade u kojoj ona ne sudjeluje. To bi značilo da je Federacija BiH i dalje u institucionalnom limbu, odnosno političkoj blokadi, baš u trenutcima kad Milorad Dodik podiže sviju secesionističku ljestvicu i otvoreno zaziva ujedinjenje sa Srbijom, iz koje također otvoreno dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet BiH, a euroatlantske integracije nestaju u magli na horizontu nacionalnih podjela, dokazujući da je BiH država u leru i da se baš svi njezini građani na nacionalnoj osnovi osjećaju ugroženo. BiH država ugroženih i posvađanih. Nakon tih Dodikovih provokacija, samo je još trebala nova eskalacija u Federaciji. No, tada na scenu stupa Christian Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice, čovjek kojeg "etnopolitički" lideri svih triju politički nedoraslih konstitutivnih elemenata malo vole, malo mrze, ovisno o tome koliko im (ne)odgovaraju njegove intervencije. Njemački diplomat, očito u dogovoru s Washingtonom i Bruxellesom, vidi se to po njihovim reakcijama podrške, praktički je suspendirao ustavne odredbe i jednim potezom pera olakšao izbor nove vlade Federacije BiH, u kojoj neće biti SDA, nego predstavnici triju građanskih stranačkih opcija predvođeni šefom SDP BiH Nerminom Nikšićem i HDZ-om BiH s ostalim manjim hrvatskim strankama, piše Jutarnji.



SDA je napao odluku Christiana Schmidta, vladu nazvao "oktroiranom", čak su se čuli glasovi da je "Federacija BiH time predana Zagrebu", a "građanske stranke" koje u većini ipak doživljaju kao "bošnjačke", proglašavaju se nacionalnim izdajnicima. SDA se sada ponaša kao i HDZ BiH, koji je prijašnje četiri godine blokirao formiranje entitetske vlade govoreći da su Hrvati preglasavani, majorizirani i diskriminirani. Tu štafetu je preuzeo dobrohotno SDA, zaboravljajući da je tadašnjom odlukom visokog predstavnika, za vladu SDA - SDP - 2010. - 2014., što je napomenuo i Nermin Nikšić, "eliminiran" upravo HDZ BiH. Je li HDZ spreman biti konstruktivan Uspije li Vlada Federacije provesti nužne političko socijalne reforme, koje se od nje očekuju, boriti se protiv korupcije i otvoriti vrata euroatlantskim procesima, to će ojačati tamošnje građanske opcije, stabilizirati cjelovitost BiH, a ovim manevrom Schmidta HDZ BiH je od "trouble makera" doveden u situaciju da pokaže je li spreman biti konstruktivan i doista - bosanskohercegovačka stranka, a ne samo ispostava hrvatske "sestre". Kako kaže sarajevska politologinja Ivana Marić, to bi uskoro moglo dovesti do promjena i u hrvatskom biračkom tijelu. - Hrvati bi napokon mogli ponovo dobiti pluralizam ako HDZ 1990, HNP, Ramska narodna stranka i drugi iskoriste ovu priliku da ojačaju - uvjerena je Ivana Marić, koja smatra da je Draganu Čoviću i HDZ-u BiH ovim izborom Vlade "sada izbijen glavni adut - navodna majorizacija i diskriminacija Hrvata u BiH". Dakle, Čović više ne može manipulirati time. On je sada odgovoran za funkcioniranje Federacije i oporavak hrvatsko-bošnjačkih odnosa. Čović sada nema, kako je istaknula i Marić, prostora za političku destrukciju na "etničkoj obespravljenosti".



