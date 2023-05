Plenković na otvaranju Mostarskog sajma: Hrabre odluke Šmita stvaraju okvir za napredak i dublju integraciju BiH u EU

Premijer Hrvatske Andrej Plenković danas je na otvaranju Međunarodnog sajma privrede u Mostaru u svom obraćanju uputio nekoliko ključnih poruka. Plenković se osvrnuo na političku, ali i ekonomsku saradnju Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Na početku svog obraćanja Plenković je kazao kako je pred BiH period intenzivnog i bržeg razvoja naše zemlje.

Važan kontekst za BiH

- Sajam se održava u momentu vrlog važnog konteksta za BiH. Naime, BiH je od decembra prošle godine postala država kandidatkinja za članstvo u EU. To je velika vrijednost za cijelu zemlju. Prema mom mišljenju, nakon hrabrih odluka Kristijana Šmita (Christian Schmidta) stvara se okvir za napredak i dublju integraciju BiH u EU. Naime, za svaki napredak potrebno je da političke institucije osiguravaju političku stabilnost. Ona je preduslov svakog razvoja - kazao je Plenković.

Između ostalog, istaknuo je da smatra da je vrlo važno da demokratske institucije budu funkcionalne i reflektiraju volju birača u zemlji.

- Upravo ovi krupni koraci koji su se desili, po meni, daju jasan signal i privredi i svim građanima BiH da je pred BiH period intenzivnijeg i bržeg razvoja. To govorim s punim uvjerenjem kao predsjednik Vlade već sedmu godinu u Hrvatskoj. Hrvatska je upravo zahvaljujući snažnoj stabilnosti realizirala većinu svojih strateških ciljeva. Ciljeva snažnog privrednog rasta, ciljeva podrške građanima u vrijeme krize. U tom svjetlu vidim i mogućnost intenziviranja naše saradnje. Hrvatska je važan strateški partner BiH i u političkom i u ekonomskom smislu. Želimo da se odnos razvija u partnerstvu i da hrvatske kompanije nastave kvalitetno poslovati na tržištu BiH. Isto tako, i kompanije BiH da posluju u Hrvatskoj - kazao je Plenković.

Hrvatska investirala u BiH tri milijarde eura

Potom je dodao:

- Hrvatska je investirala u BiH tri milijarde eura. Naše kompanije će nastaviti to činiti i u budućnosti. Od sutra će se obnoviti direktna aviolinija između Mostara i Zagreba. Mislim da će i to pridonijeti boljoj privrednoj razmjeni. Hrvatska je odlučna da pomogne BiH i u energetskom smislu. Želimo ponuditi BiH dodatnu stratešku vrijednost, želimo investirati u “Južnu interkonekciju”. Mislim da je to, dugoročno gledano, od strateškog značaja. Veselim se da ćemo 20. juna ugostiti Vijeće ministara BiH na zajedničkoj sjednici u Zagrebu. Staviti brojne tačke saradnje na sto. Također, drago mi je da smo dali i određene finansijske podrške i Hrvatima u BiH.

Plenković je na kraju svog obraćanja kazao kako je Vlada Hrvatske dodjelila 10 miliona eura za Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru te kazao kako je podrška ove susjedne zemlje iskrena i prijateljska.

- Bit ćemo najangažiraniji advokat na putu EU i želimo da imamo unapređenje i ekonomskih odnosa - zaključio je Plenković.