Fitšen: Funkcionalna i dinamična demokratija zahtijeva nezavisno medijsko okruženje

Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini Tomas Fitšen (Thomas Fitschen) oglasio se danas povodom Međunarodnog dana slobode medija, 3. maja, istakavši kako funkcionalna, dinamična demokratija zahtijeva nezavisno medijsko okruženje i neograničenu slobodu štampe.

Istovremeno, potcrtava kako Svjetski dan slobode medija podsjeća da sloboda medija i sloboda izražavanja spadaju u univerzalna ljudska prava.

Lijek protiv kršenja ljudskih prava

- Slobodno novinarstvo je najbolji lijek protiv kršenja ljudskih prava i zloupotrebe ovlasti. Nesmetan rad novinarki/novinara je prijeko potreban za naša društva - ističe njemački ambasador u izjavi upućenoj povodom Svjetskog dana slobode medija.

Podsjeća kako to jasno pokazuje i ovogodišnji moto Dana slobode medija: "Freedom of expression as a driver for all other human rights“.

- Novinarke/novinari širom svijeta doprinose tome da se dezinformacije razotkrivaju, da nastaju pluralističke debate i da jači čuju glas slabijih. Istraživačko novinarstvo predstavlja protutežu politici, društvu i ekonomiji i doprinosi poštivanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije i slobodnom formiranju javnog mišljenja među stanovništvom - naglašava ambasador Fitšen.

Izlaganje animozitetu, nasilju i progonu

Nadalje, upozorava kako se mnogi predstavnici medija širom svijeta izlažu tokom obavljanja svog važnog posla animozitetima, nasilju i progonu.

- Njemačka i u RS sa zabrinutošću prati ograničavanje slobode izražavanja i slobode medija. Stoga, danas još jednom apelujem na Narodnu skupštinu RS da ne kriminalizira klevetu. Kritičko izvještavanje nije zločin - navodi se u izjavi.

Ambasador Fitšen, također, podsjeća na to da su prema Ustavu Bosne i Hercegovine sva ljudska prava i građanske slobode eksplicitno priznata i zaštićena, te kako je njihovo poštivanje, što se podrazumijeva samo po sebi, i preduslov za pristupanje zemlje Evropskoj uniji - saopćeno je iz Ambasade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini.