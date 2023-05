Privremena izmjena režima saobraćaja u ulici Hamdije Kreševljakovića

Po zahtjevu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, danas će u periodu od 10:00 do 12:00 sati doći do privremene izmjene režima saobraćaja, radi provođenja mjera sigurnosti javnog okupljanja u ulici Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu i dionici puta u kojoj se održava javno okupljanje.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu obustave saobraćaja, vršit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Zabrana saobraćaja za motorna vozila

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se iz zabrane saobraćaja za motorna vozila zabrane u ulici Derviša Numića, raskrsnici Put Mladih muslimana i ulice Derviša Numića, ulici Zagrebačka, ulici Terezija, Skenderija, ulici Hamdije Kreševljakovića (dionica od raskrsnice ulice Hamdije Kreševljakovića i ulice Hamze Hume “Most na Skenderiji” do raskrsnice ulice Hamdije Kreševljakovića i ulice Ćumurija - Atmejdan).

Također, i u suprotnom smjeru doći će do privremene izmjene režima saobraćaja i to u ulici Hamdije Kreševljakovića Skenderija (dionica d raskrsnice s ulicom Terezija -“Most na Skenderiji” do raskrsnice s ulicom Hamdije Kreševljakovića Drvenija) i u ulici Hamdije Kreševljakovića od raskrsnice s ulicom Čobanija do raskrsnice s ulicom Ćumurija - Atmejdan).

MUP Kantona Sarajevo može u slučaju potrebe potpuno ili dijelom zabraniti odvijanje pješačkog sabraćaja, u skladu s operativnom i sigurnosnom procjenom ovog organa.

Alternativni pravci

Alternativni pravci za vrijeme privremene potpune obustavu saobraćaja su:

Baščaršija - Skenderija: Obala Isa-bega Isakovića – Hamdije Kreševljakovića (dionica pored At mejdana)

– Obala Kulina bana.

Skenderija – Baščaršija: Terezije – Hamze Hume – Obala Kulina bana nakon prolaska učesnika uz pratnju MUP-a.