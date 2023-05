Video / Čović: S Dodikom ću i dalje dobro surađivati, a probleme ćemo rješavati u hodu

Vijeće ministara BiH nastavit će još intenzivnije raditi na svim projektima, pa i na "Istočnoj interkonekciji" koja nam je nužna, kao što je nužna "Južna interkonekcija" i mnogo drugih projekata koje ćemo morati, za razliku od vremena u protekle četiri godine, vrlo brzo rješavati – rekao je u srijedu u Mostaru dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović.



Izrazio je nadu kako će Vijeće ministara za desetak dana završiti sve zaostatke koje ima i krenuti s novim programom rada i s usvajanjem zakona na koje se dugo čekalo.

Kazao je kako će pokušati paralelno, zbog podjele nadležnosti, uvezati ono što trebaju raditi entiteti. Jednako je važno, smatra on, uvezati nauku, privredu, ekonomiju, ali i politiku.

- Uvjeren sam da će Vlada FBiH mnogo brže i sadržajnije donositi sve odluke i zakone koji su nam nužni da bismo mi, između ostaloga, energetski sektor približili standardima. Mi imamo na stotine projekata solarne energije u Hercegovini, a nismo riješili ključne stvari poput zakonodavstva, kako to povezati s domaćinstvima, kako to umrežiti, što ćemo s tom energijom. Nismo ni infrastrukturu do kraja izgradili. Sve je to ono što mora primarno donositi federalna razina vlasti, ali i ono što nam treba s razine BiH – pojasnio je on.

Čović smatra da država ima svoj nivo koji mora korespondirati s našim okruženjem, s Evropskom unijom, ali i sa zemljama okruženja.

- Prometna, energetska infrastruktura, tako i plin, odnosno "Istočna", ali i "Južna interkonekcija". BiH mora sebi osigurati energetske izvore i biti potpuno energetski neovisna, jer mislim da smo jedina zemlja na svijetu koja ima ovako bogat kapacitet – podvukao je on.

Komentirajući izjavu Milorada Dodika koji je rekao da je Čović s Elmedinom Konakovićem dogovorio Izborni zakon, Čović je rekao kako neće pasti u zamku da na jedan nabačeni spin razrađuje ko što radi.

- Problemi Federacije i dogovora o Izbornom zakonu su primarno problemi Federacije, ali isto tako i cijele Bosne i Hercegovine. Da bi se usvojilo, Izborni zakon se mijenja na razini BiH. O tomu ćemo pričati u narednih šest mjeseci, ali ne u životnoj svakodnevici koja treba biti izvršna i zakonodavna vlast. Mi ćemo pokušati završiti te poslove da visoki predstavnik nikad više ne treba nametnuti ništa. Za to imamo sasvim dovoljno vremena – naglasio je on.