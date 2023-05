Vučić: Dječak će biti smješten u posebnom dijelu klinike za neuropsihijatriju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, nakon minute šutnje, rekao da je ovo za Srbiju jedan od najtežih dana u savremenoj historiji Srbije.

- Izražavam saučešće porodicama, roditeljima, braći, sestrama, dekama i bakama ubijene djece. Djeci, porodici ubijenog radnika obezbjeđenja. Srbija je u tuzi ujedinjena, ta tuga je tolika da je ne pamtimo... Ali, kada smo u tuzi ujedinjeni moramo da sagledavamo uzroke i odgovornost svakog od nas, da tražimo rješenja da nam se ovako nešto, ma koliko bilo nepredvidivo i neočekivano, nikad više ne ponovi - rekao je Vučić.

Nije se žurilo sa izjavama

Predsjednik Srbije je rekao da ni on, niti bilo ko nije žurio danas sa izjavama jer su željeli da sagledaju gdje je sve sistem pogriješio.

- Sve to i gdje leži odgovornost svakog od nas, jer djecu roditeljima da vratimo ne možemo - rekao je Vučić sa suzama u očima.

Kako je rekao, dječak osumnjičen za zločin se nalazi na posebnom mjestu.

Poseban dio klinike

- Bit će smješten u posebnom dijelu klinike za neuropsihitriju. Njegov otac je kao vlasnik oružja koje je očigledno nepropisno držao i čuvao, iako je imao sve neophodne dozvole uhapšen - rekao je Vučić.

On je rekao da se šire mnoge neprovjerene i lažne informacije.

- Dužan sam kao predsjednik da govorim o stvarnim uzrocima i odgovornosti - istakao je.

Vučić je rekao da se zločin dogodio u jednoj od najboljih škola koje imamo u Srbiji.

- Jedna od tri najbolje škole. Policijski službenici obavili su svoj posao ne poslije nego prije zločina. Bili su tamo jutros prije početka časova. Policajka je jutros obišla školu pitala ima li šta sporno, obavila svoj posao - rekao je Vučić i dodao da je obezbjeđenje u školi bilo dobro.

Čovjek iz obezbjeđenja bio dobri dug škole

- Čovjek koji je ubijen iz obezbjeđenja je razmjenjivao poruke sa dječakom ubicom. Volio ga je. Čovjek iz obezbjeđenja je bio dobri duh škole, čuvao je i brinuo o djeci - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da ne može da govori o imenima.

Vučić je rekao da je otac osumnjičenog dečaka napravio jedan prekršaj u životu.

- Dečak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve. On je to na čudan način objasnio, što ne možete da objasnite nikom od onih koji su izgubili svoju djecu. Govore neki o vršnjačkom nasilju, da je prijetio bombom. Molim vas ne izmišljajte, nikad nije prijetio. On je mislio da baci Molotovljeve koktele da spriječi bilo koga drugog sa strane, dok ne obavi svoj posao. Međutim, uplašio se i odustao od bacanja.

Vučić je rekao da je dječak tražio premještaj u novi razred gdje je imao trojicu drugara.

- Dobro se snašao i roditelji su mu bili zadovoljni. Ne može da se kaže ni da su se svađali ni tukli. Jedino je rekao da su stalno tražili od njega bolje rezultate i da je nešto slabije rezultate pružao otkad je bio zaljubljen. Ali i u tom novom razredu, valjda zašto se razlikovao, niko nije htio da ga prihvati. I tada je, po njegovom priznanju, odlučio da sprovede monstruozni čin - rekao je Vučić.

Pripremljen zločin

On je rekao da je dečko pripremio zločin.

- Čekao je dan i pripremao se za to. Bio je tri puta u streljani sa ocem. Gađao je kružnu metu, koristio je 9mm. Po sopstvenom priznanju, dopalo mu se i bio je dobar strelac - istakao je Vučić.

Pojasnio je da je dečak bio izuzetno ambiciozan.

- Pa se pitate kako da vaspitavate djecu, šta da uradite - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nije riječ o djetetu koje se borilo za svoje roditelje i status, niti dijete koje nema da jede i pije.

- Sve suprotno. Škola postavila sve. Mi u Beogradu imamo 331 školu, više od 400 policajaca. Mjera će biti da imao još veći broj policajaca po školama - rekao je Vučić.

Vučić je, komentarišući izjave pojedinaca da je za sve kriva televizija, rekao je da niko od djece ne gleda televiziju.

Na internetu cijeli dan

- Ne gledaju, oni su na internetu cijeli dan. Nemojte svi da žmurimo i da se pravimo naivni - poručio je.

- Morate da razumijete da postoji bezbroj stvari koje moraju da se urade. Još bezbroj detalja smo mi saznali. 57 čaura i šest metaka je pronađeno, četiri okvira - rekao je Vučić.

On je rekao da je otac osumnjičenog počasni član jedne streljane.

- Ugledni roditelji - rekao je Vučić.

On je rekao da je policija odradila posao odgovorno i došla do brojnih saznanja.

- Dana 7. 6. 2021. godine dostavljen je formular o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djece, u kojem se navodi da je u jednoj školi glume zadobio povrede - rekao je Vučić i dodao da je tad rađena analiza kompletna dve institucije, te da je ustanovljeno da je K. K. normalan, da voli da uči, da je stabilan, da ga zanima astrofizika, biologija...

O analizama

Jedan je naravno odnos u porodici i šta radi dijete koje nema 14 godina u streljani i kako je neko dozvolio da to dijete puca u streljani. Vidite da je on igrao neku vrstu igrice. U tim igricama oni imaju više života. Vi vidite da kod njega nema kajanja. Vidite da on ne razumije šta je učinio jer on misli da je za dio njih na društvenim mrežama postao heroj. Za neke je sada postao heroj - istakao je.



Šta je to što može da preduzmemo? Djecu da vratimo ne možemo. Ali možemo da pokušamo a nikada nećemo znati jesmo li u tome uspjeli ili ne bar neku novu nacionalnu tragediju da spriječimo. Preko 940.000 cijevi smo oduzeli. Danas u našoj zemlji imamo ukupno 765.000 cijevi.



Naveo je da će predložiti preventivne mjere koje može država uvesti u narednom periodu, a koje će u narednom periodu predložiti:

- Sljedeće mjere osim kada je riječ o lovačkom naoružanju uvođenje moratorijuma za izdavanje, držanje i nošenje oružja u sljedeće dvije godine.

- Izvršiti reviziju svih dozvola za držanje oružja.

- Izvršiti kontrolu kako drže oružje lice koje ima dozvolu za to. Posebno kontrolirati da li su ispunjeni uslovi da li je oružje adekvatno smješteno.

- Kontrola rada svih streljana, donijeti uslove i propise uključujući zabranu pristupa maloljetnim licima, i osuđenim licima.

- Propisivanje krivične odgovornosti licima koja dovedu maloljetna lica u posjed oružja.



Nakon toga je kazao da ovaj dječak zna da ne može biti krivično gonjen.

Šestomjesečni testovi za narkotike

- Nije decidno rečeno, ali iz razgovora koji su obavili s njim postoji mogućnost da je to dječak znao - rekao je, pa onda nastavio se prijedlozima:

- Zabrana programskih sadržaja vezano nasilje, kriminalno i drugo nasilje, fizičko i mentalno nasilje koje mogu da razviju.

- Obavezne šestomjesečne testove za narkotike u srednjim školama.

- Organizovati posebne službe u okviru centara za socijalni rad koje će promptno reagirati.

- Zabraniti pristup darknet sajtovima koji nude kako izvršiti ubistvo, nabaviti narkotike.

Kritike novinara

Pošto mi Srbi uvijek volimo da tražimo krivce i krv ne propispitujući se gdje smo pogriješili šta je to što treba da promijenimo, to nas nerijetko dovodi do pogrešnih zaključaka. 10 mjera sam predložio, neka 5 usvoji Vlada nešto smo promijenili. Moramo da razmislimo da je to počinio neko od nas 50 i stariji rekao bih to je možda i televizija, možda gleda mnogo program uvečer, mnogo gleda rijaliti - istakao je Vučić.



Na kritike novinara zašto je Dan žalosti tek od petka, rekao je:

- Nadalo sam se malo pijeteta poštovanja prema žrtvama, malo stvarno tuge ili formalne žalosti. Do petka zato što nismo znali danas kada će biti obavljeni razgovori s roditeljima, ako tužilac još nije završio svoj posao... Kakva je razlika osim što ćemo da žalimo dan duže? Šta se krije iza vašeg pitanja, šta je pozadina? Samo zato žalit ćemo i sutra i u petak u ponedjeljak, sjećat ćemo se ovoga i godinama, kako što se sjećamo masarka u Ivanči. Šta je to u ljudima što probudi zvijer pa tako nešto mogu da učine. Gotovoro 11 godina sam na vlasti, prošao sam kroz sve nagore što je mogu jednu zemlju da zahvati, zadovoljan sam činjenicom da nismo učestvovali ni u jednom ratu i sačuvali smo mir. Drugi dan pošto sam preuzeo minsitarstvo odbrane dvojica vojnika su poginula - podsjetio je.



Istakao je da neće da kalja tugu i žalost onih koji su izgubili svoje najmilije.

- Kod nas postoji taj odnos koji postaje već psihološki šta god da se desi, postoje dvije riječi razapni ga. Nismo naučili ni da se radujemo, a da se naradujemo protiv nekoga. Nismo naučili ni da žalimo, mislim da je to ono što kod sebe moramo da popravljamo, a ne svaku smrt vozač autobusa ima infarkt pokvari se voz, samo kako ćemo nekoga da razapnemo uvijek s nekim ciljem, ne bi li smo sebi popravili društvenu ili političku sliku. Odvratno je to što neki rade cijeli dan, odvratno je, ali o tome ćemo u ponedjeljak kada prođe žalost, nemojte da vičete.



Na kraju je uputio saučešće porodicama stradalih.