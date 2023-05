Provjerili smo mogu li djeca pucati iz pištolja u sarajevskim streljanama

Vlasnik sarajevske streljane Strelište Žuč - Klub praktičnog streljaštva "Caracal" Edin Čano za portal "Avaza" je pojasnio da li je u Bosni i Hercegovini maloljetnim osobama dozvoljeno korištenje oružja.

- Kod nas zakon tretira da djeca sa 11 godina mogu da koriste zračno oružje i s tetivom, a zakon je definiran tako da, što se tiče takmičara, mogu da krenu na takmičenje s 18 godina s vatrenim oružjem. Ne znam da li je to u Srbiji drugačije regulisano. Što se tiče praktičnog streljaštva čime se i sam bavim, recimo u svijetu se krene s 12 godina uz nadzor roditelja i instruktora da pucaju, a kod nas je od 11. godine – rekao je Čano za portal „Avaza“.

Kada je riječ o pucanju iz vatrenog oružja, Čano kaže da je to zakonom zabranjeno za maloljetne osobe.

Posjedovanje oružja

- Maloljetnici mogu pucati samo sa zračnim oružjem i s oružjem s tetivama. To su vrste pušaka koje su na principu sabijenog komprimiranog zraka. U zakonu piše članovi kluba, ali nije precizno definisano koja je dobna granica kada su članovi u pitanju i bavljenje vatrenim oružjem. Uglavnom je definisano zakonom da članovi kluba s 18 godina koji su takmičari mogu da podnesu zahtjev za nabavku vatrenog oružja – ističe Čano.

O krvavom piru počinjem u Beogradu, u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“, Čano je kazao da će se pojaviti mnogo dublji problem nego što je samo oružje.

Ko je kriv?

Kaže da su roditelji krivi što su dopustili da oružje bude dostupno djetetu.

- Čitam da ga je otac vodio u streljanu, možda je to zakonom regulisano u Srbiji. Nisam siguran, ali ne treba sad prebacivati krivicu na roditelja što ga je vodio u streljanu. Treba krivicu prebacivati na to što nije obezbijedio dovoljno svoje oružje. Sve mora biti obezbijeđeno da se ne može otvoriti uobičajenim alatima. Vjerovatno je dijete znalo gdje to stoji u sefu i tako je uzelo oružje. Bio je naum. Dijete je planiralo da to uradi. Kad je tako nešto u pitanju, teško se to može spriječiti – rekao je Čano.

Predmet u školi

- Nama je najbitnija prevencija djece. S djecom treba pričati. U moje doba je bio predmet Odbrana i zaštita, gdje smo imali dodira s oružjem. Danas u školama nemate taj predmet, već imate samo sekcije streljaštva, gdje naravno nastavni kadar nije obučen. Kao klub u prošloj vladi Ministarstva obrazovanja, ja sam predlagao da se uvede da bude prevencija upotrebe oružja, minskih i eksplozivnih sredstava i ministrica je to odbila i rekla da u školama u KS imaju sekcije vazdušnog streljaštva - kazao je Čano za „Avaz“.

Kaže da je problem dublji kada je riječ o slučaju u Srbiji.

Podsjećamo, krvavi pir dogodio se jučer u Beogradu na vračaru kada je četrnaestogodišnji dječak pucao na đake i uposlenike u školi.