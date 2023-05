"Avazov" vremeplov: Obišli smo američki razarač "USS Roosevelt" u Neumskom zaljevu 2008. godine

Američki razarač "USS Roosevelt" u septembru 2008. uplovio je u Neumski zaljev.

U nastavku pročitate kako smo izvještavali o trodnevnoj posjeti razarača SAD.

Fascinantni razarač "USS Roosevelt" (DDG 80), inače dio 4. amfibijske i poznate udarne grupe IWO JIMA sa Floride, koji će nakon trodnevne posjete danas isploviti iz Neumskog zaljeva, jedan je od ponosa američke ratne mornarice.

Srdačni ljudi

Brod, koji na dojmljiv način ilustrira zašto su SAD danas najjača vojna velesila, posjetio je naše teritorijalne vode u sklopu svojih prekookeanskih putovanja.

- Drago nam je da smo u BiH. Lijepo je ovdje. Neum nas podsjeća na Floridu. Gradić je prelijep. Imali smo priliku dolaziti na obalu. Hrana je krasna, ljudi su vrlo srdačni prema nama - priča nam Mark Kraford (Marc Crawford), viši mornarički poručnik i oficir za borbene sisteme na brodu.

Kraford, koji već dvije i po godine služi na ovom razaraču, objašnjava nam da „USS Roosevelt“ predstavlja pravi mali grad na moru. Dug je 155 metara, širok 20,4 metra, a u lukama ga servisira čak pet manjih brodova. Opslužuje ga od 280 do 312 članova posade. Njih 30 su oficiri. Na brodu sve djeluje perfektno. Tačno se zna „ko kosi, a ko vodu nosi“. To potvrđuju i boje uniformi, koje se razlikuju od čina do čina.

Kada je u pitanju operativni segment, ponos broda je, dakako, njegovo naoružanje koje mu omogućava da skoro samostalno vodi rat.