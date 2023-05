U Ambasadi Srbije u Sarajevu danas je otvorena knjiga žalosti, nakon tragičnih događaja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu 3. maja.



Knjiga žalosti bit će otvorena danas od 10 do 13 i od 14 do 16 sati, u subotu i nedjelju od 12 do 14 te u ponedjeljak 10 do 13 sati, saopćeno je iz Ambasade Srbije.

Iz Ambasade su, također, zahvalili na brojnim izjavama saučešća i podrške koje su ovim povodom primili.