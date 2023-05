Britanska policija uhapsila demonstrante protiv krunidbe kralja Čarlsa

Policija je u subotu uhapsila vođu antimonarhističke grupe Republika nekoliko sati prije krunidbe kralja Charlesa, i niz drugih demonstranata koji su se okupili među građanima duž rute procesije u centru Londona.



Republika je ranije saopćila da će organizirati najveći protest protiv britanskog monarha u modernoj istoriji. Načelnik londonske policije Mark Rowley upozorio je, međutim, u petak da će policija poduzeti mjere ako demonstrantri pokušaju "ometati uživanje i slavlje" ljudi.

Demonstranti, odjeveni u žute majice kako bi se istaknuli u masi, zahtijevali su izabranog šefa države i tvrde da kraljevskoj porodici nema mjesta u modernoj ustavnoj demokratiji i da ju je nevjerovatno skupo održavati.

Portparol grupe saopćio je da je policija uhapsila njenog čelnika Grahama Smitha u subotu ujutro. Fotografija objavljena na Twitteru prikazuje Smitha kako sjedi na zemlji okružen policajcima.

Policija nije potvrdila Smithovo hapšenje, ali je navela da su uhapsila četiri osobe zbog sumnje da su uznemirili javnost i tri osobe zbog sumnje da su posjedovali predmete za nanošenje krivične štete u, kako su je nazvali, "značajnoj policijskoj operaciji".

Policajac na mjestu incidenta u blizini Trafalgar Squarea rekao je da je troje republikanskih demonstranata uhapšeno zbog nošenja boje.

Republika je saopćila da je pet njezinih pristalica uhapšeno i da su stotine njenih plakata zaplijenjeni. Fotograf Reutersa naveo je da je nekoliko demonstranata Just Stop Oil također uhapšeno.

Kevin John (57), prodavač iz Devona koji je bio među demonstrantima, rekao je o hapšenjima:

- To je odvratno i masovno pretjerano. To je također vrlo kontraproduktivno od strane policije jer sve što je učinila jeste da je stvorila golemu količinu publiciteta za nas. To je potpuno ludo.

Neki demonstranti protiv monarhije držali su natpise "privatizirajte ih" i "ukinite monarhiju, a ne pravo na protest" i "Nije moj kralj".

Drugi su sadržavali fotografiju Meghan, supruge Charlesovog sina princa Harryja, s riječima "princeza naroda" i "Bože, čuvaj kralja" sa slikom pokojnog nogometnog velikana Pelea.

Većina demonstranata protiv monarhije u subotu se okupila na Trafalgar Squareu pokraj bronzane statue kralja Charlesa I., kome je odrubljena glava 1649., što je dovelo do kratkotrajne republike.

Iako su bili u manjini u usporedbi s desecima hiljada okupljenih na londonskim ulicama kako bi podržali kralja, ankete pokazuju da podrška monarhiji opada i najslabija je među mladima.

Uz prelaz krune s kraljice Elizabete na njenog manje popularnog sina, republikanski aktivisti se nadaju da će Charles biti posljednji britanski monarh koji će biti okrunjen.

Otkako je Charles prošlog septembra postao kralj, bilo je protesta na kraljevskim dešavanjima. Bio je psovan na događaju povodom Dana Commonwealtha u Westminsterskoj opatiji u ožujku i gađan jajima u Yorku u novembru.

Smrt kraljice također je ponovno pokrenula raspravu u drugim dijelovima svijeta, poput Australije i Jamajke, o potrebi da Charles ostane na čelu države.

Dok su brojne druge evropske monarhije dolazile i odlazile, ili su znatno smanjene u opsegu i važnosti, britanska kraljevska porodica ostala je izuzetno otporna.

Ankete u Britaniji pokazuju da većina stanovništva i dalje želi kraljevsku porrodicu, ali postoji dugoročni trend pada podrške.

Anketa koju je proveo prošlog mjeseca YouGov pokazala je da je 64 posto ljudi u Britaniji izjavilo da ih malo ili nimalo ne zanima krunidba. Među onima u dobi od 18 do 24 godine, broj koji su izrazili mali ili nikakav interes porastao je na 75 posto.

Više od 11.000 policajaca patrolira na krunidbi, najvećem svečanom dešavanju u britanskoj prijestolnici u posljednjih 70 godina, prenosi Reuters.