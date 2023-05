Čović nakon što je ponovo izabran za lidera HDZ-a: Saradnja s druga dva naroda bit će mnogo intenzivnija

Dragan Čović, novi-stari predsjednik HDZ-a BiH prisutne delegate na današnjem Saboru HDZ-a u Mostaru, izvijestio je o učinjenim aktivnostima u prethodnom četvorogodišnjem periodu.



Ocijenio je da negativnih učinaka vlasti u protekle četiri godine ima na svakom koraku u BiH, poručivši da se sada mmogo više mora raditi kako bi to izbrisali i kako bi mogli odgovoriti na moguća nova iskušenja u okruženju.

Da radimo zajedno

- Suradnja s partnerima, predstavnicima druga dva naroda u BiH i svih građana iz Federacije BiH će biti mnogo intenzivnija, nego do sada, i siguran sam da će biti s punim povjerenjem, vjerodostojna i iskrena i kako smo zapisali u našim dokumentima. Moja je zamolba da radimo zajedno, ali da dinamiziramo taj rad, jer nemamo više prava da čekamo šta će neko raditi za mjesec ili dva-kazao je on.

Naveo je kako na Vladi Federacije BiH i Vijeću ministara BiH nijedna odluka ne treba biti donesena preglasavanjem bilo koga.

- To se može bez prolongiranja točaka na dnevnom redu na duže vrijeme i to ćemo praktično pokazati kroz ovaj mjesec i kada je u pitanju Vijeće ministara, grupacija od 14 uvjeta ili zakona koji su prioritetni želimo prijtaeljima iz Evropske unije poslati poruku da to možemo usvajati sami i da nema potrebe da nam bilo ko nameće rješenja. Jer, s nametnutim rješenjima mi nemamo evropsku budućnost. To moramo razumjeti kao osnovu svega-poručio je Čović.

Što misle to i govore

Rekao je i da u HDZ-u ono što govore, to i rade, a ono što misle, to i govore.

- I to je jedna cjelina kada je u pitanju predsjednik HDZ-a, ali siguran sam i najveći dio vodstva HDZ-a i oni koji u ime HDZ-a obnašaju svoje ovlasti i ne treba onda niko tumačiti da li smo proruski ili neki proneki drugi. Mi smo svoji, okrenuti isključivo zapadnoj politici vrlo jasno, transparentno, vjerodostojno i to se da provjeriti kroz sve ono što smo radili-kazao je, između ostalog, Čović.