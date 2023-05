Zbog Sarajevskog maratona obustavljen saobraćaj u nekoliko ulica

Zbog održavanja Sarajevskog maratona 2023. danas od 00 do 14 sati obustavlja se saobraćaj na lokalitetu koji gravitira prema trgu Prve policijske brigade i to u ulicama Obala Isa bega Ishakovića (između mosta Tabaci i Šeherčehajića mosta), Šeher Čehajića čikma, Avdage Šahinagića i Veliki Alifakovac do spoja sa ulicom Alifakovac - navode iz BIHAMK-a.

Također, bit će i etapne obustave saobraćaja od 08 do 13 sati, i tu u ulicama Obala Isa bega Ishakovića, Novi most Vijećnica, Obala Kulina bana, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Zmaja od Bosne, Bulevar Meše Selimovića, Džemala Bijedića, Sarajevska cesta, Blažujski drum, Vrelo Bosne, Velika Aleja, IV Viteške brigade, Hrasnička cesta, Put Famosa, Istočno Sarajevo, Želimira Vidovića Kelija, Ante Babića, Safeta Hadžića, Zvornička, stadion Grbavica, Grbavička, Zagrebačka, Terezija, Skenderija, Hamdije Kreševljakovića, Bistrik, Obala Isa bega Ishakovića.

- Zbog neophodnih radova obustavlja se saobraćaj na saobraćajnici koja vodi preko vijadukta Ciglane - navedeno je u saopćenju BIHAMK-a.