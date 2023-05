Čedomir Jovanović objavio prepisku s Emirom Hadžihafizbegovićem o masakru u školi: Uznemiren sam i plačem

Lider LDP-a je odgovorio da ga razumije.

- Volim te jako i iskreno brate moj. Nikad nismo bili potrebniji jedni drugima kao sad. Tuga, moj Emire, đavo uvijek dođe po svoje i uzme najnevinije… Krv i med, znali su Turci zašto svaku noć pred spavanje zamolim Boga da se probudim baš na sećiji Centrotransovog autobusa. Moguće je, vjerujem da je moguće ali izgleda da Bog još čeka da mi molitva 100 posto bude iskrena. Svi mi negdje varamo Boga, a on se smije i čeka one sa "planete malog princa". Samo on zna zašto je poslao Kostu u školu. Sotona je u Kostu ušao tiho, neznano, sam. Mi smo još amateri da to odgonetnemo. Ono što je sigurno, ni sarajevska ni beogradska djeca nisu mrtva. Bog s njima oko sebe smišlja neku novu fintu ne bi li nas popravio i natjerao da se konačno obračunamo sa "zakržljalim psihologijama i fašističkim gov*ima" - navodi se u Jovanovićevoj objavi.