Vučić o masakrima: Policajci u školama će biti naoružani, opremljeni i spremni da upotrijebe silu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori u Dnevniku 2 na Radio televizije Srbije o aktuelnim temama i dešavanjima u Srbiji. Prvo je ponovio da je ovo strašna tragedija i još jedanput je izjavio suačešće porodicama ubijenih.

- Kako u OŠ Vladislav Ribnikar, tako i u Duboni, Orašju... Naše je da iz te velike tragedije izađemo ujedinjeni i da pokušamo da neke probleme riješimo na nešto drugačiji način - rekao je Vučić.

Bit će još mjera

Rekao je da još nisu donesene sve mjere.

- Bit ću otvoren, jer neko mora da se ponaša racionalno. Zato smo birani. Majke, bake, deke nikada ne mogu da prebole ovo. Ali mi ne zaboravljajući žrtve, ne slaveći počinioce zločina, i sjećanja na te ljude i djecu, mi moramo da nastavimo, da razmišljamo kako da nam se te stvari nikada ne ponove, iako za to ne možemo da imamo garancije. Na dan kada se desio masakr u Osnovnoj školi rekao sam da se plašim kopi sindroma. Nažalost, to nam se desilo dan kasnije. Sada imam takve traume da se plašim svakog dana – rekao je Vučić.

Rekao je da ima privođenja i djeca i odraslih ovih dana.

- U Rumi čovek kaže da će da pobije sve a kada mu uđe policija u kuću kaže: "Nemojte mene, što mene, imam astmu?". Ali to je da izvučemo zaključke. Mislim da smo mi kao država otišli korak dalje. Govorit ću o mjerama. Znam da ćemo imati one koje će da se suprostave. To su veoma oštre mjere. Za nas je važno da izađemo, kao što je Nemačka 2002. kada je bivši gimnazijalac ubio 19 mladih ljudi, i u to vrijeme su imali izbornu kampanju ali su svi zajedno izašli kao društvo i preduzeli mjere. Oni su prekjučer donijeli najnoviji zakon o društvenim mrežama. Kazne su od 5 do 50 miliona eura - naveo je predsjednik Srbije i dodao:

- Imate ljude koji jesu psihopate, jer ne možete vi da zabranite da se emituje Kum, i onda sutradan neko puca da bi nadmašio Al Paćina. Sve to nema smisla. Moramo da sagledamo neke druge stvari. Danas se dogodila jedna takva tragedija u Teksasu.

Predavanje oružja

Osvrnuo se i na to da će se od sutra predavati nelegalno oružje.

- U dva šatorska krila između Krnjače i Ovče, bilo je više automatskih pušaka, 650 metaka municije, molim ljude da samo odu u policijsku stanicu i ostave to. Očekujemo odgovornost. Posle toga idemo u Skupštinu da povećamo kazne za nelegalno oružje. Ako se isplati da zbog 3 metka idete na robiju, onda... Nema "nisam znao"... Ti time nelegalno je moraš nekog da ubiješ. Da ubiješ sebe. Mi to ne želimo. Druga mjera, idemo na 90 postotno smanjenje kratkih cijevi koje se najčešće koriste i u izvršenju likvidacija. Mi ćemo prvi put da uvedemo obavezu da se kontrolišu ljudi sa oružjem jednom godišnje, da li su koristili narkotike. To će važiti i za lovce. To se kod lovaca u 99 posto slučajeva ne dešava, ali mi time spriječavamo da oni koji su neuračunljivi u nekom trenutku mogu da počine ovakve masakre - kazao je predsjednik Srbije.

Ključna mera je, kako je rekao, a nada se da će se obradovati svi roditelji, policajci će biti u školi.

- Zašto? Ovo nam rješava probleme vršnjačkog nasilja, ne sasvim, ali će pomoći. Bit će dobro naoružani, opremljeni i spremni da upotrijebe silu.

Rekao je da će sutra pokazati naciji koliko na društvenim mrežama ima sadržaja s milionima pregleda u kojima se navodi kako hejteri trebaju biti ubijeni.

- Ubica je bio pratilac tog jednog. Hoćete da uhapsimo tog čovjeka odmah i osudimo na 15 godina jer je ovaj čovjek pokazao kako ubija, a ovaj drugi je pričao gluposti neke o svojim starim danima i ne znam čemu sve, a ovaj mali ga je pratio na društvenim mrežama? Imamo dokaze za to - rekao je Vučić.