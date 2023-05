Elmedin Konaković: Konflikti i svađe otjeraše i investitore i turiste i ljude iz BiH!

- Ona se ne može kreirati provocirajući. Posebno je impresivno što smo počastvovani prijemom najvećih zvaničnika regiona, od predsjednika, to nije politička praksa, presedan je. To nije poštovanje prema meni nego prema BiH.

Spašavali smo ljude u kritičnim situacijama, kao npr. u Sudanu, gdje smo pomogli ljudima da se izvuku iz ratnih zona. U okviru Sarajevo biznis foruma imat ćemo važne sastanke - dodao je Konaković.

Odgovarajući na pitanja novinara, rekao je da nije našao nijedan dokument koji je građanima olakšao život.

- Istočna interkonekcija bila je drama jer to RS vodi sa Srbijom, rekli smo da će se to vratiti u Vijeće ministara. S Dodikom u Banjoj Luci to potvrdimo da se vratilo. Ne dozvoljavam da se spinovima i lažima to poništi. Ja ću predložiti ono što mislim da je dobro rješenje, ako neko bolje ponudi, sklonit ću im se. Neću spinovima zamajavati ovaj svijet - pojasnio je Konaković.

Mi se ne grijemo na katarski gas

Na pitanje kako kao Bošnjak gleda na interkonekcije, ministar Konaković je odgovorio da "na sve gleda kao ministar BiH".

- Ne grijemo se na katarski, azerbejdžanski, već ruski gas. Ja imam bosanskohercegovačke interese, ne mogu to posmatrati kao Bošnjak. Interes je da što manje budemo ovisni o bilo kome. Interes nam je zaštititi poslovanje BH Gasa. Kako Bošnjak odgovara na interkonekciju, odgovaram kao ministar Bosne i Hercegovine. Može Hrvat biti na čelu BH Gasa, dajte da otvorimo tu famoznu etičku kutiju - rekao je Konaković.

Na pitanje novinara, da li znači da on sam komunicira s Miloradom Dodikom, jer na te sastanke ne idu predsjednici drugih stranaka, Konaković je rekao:

- Onima kojima je Banja Luka tamo negdje, to izgleda tako, ja Banju Luku smatram svojom, to je moj lijepi bh. grad. Ići ću 300 puta Dodiku, u Mostar, da pomjerimo milimetar bilo kojeg procesa. Ja ću umoriti sve svoje političke sagovornike u interesu kompromisa. Ja tamo idemo uz konsultaciju s kolegama, Fortom, Nikšićem, ništa ne radim na svoju ruku. Sad smo pomalo otkočili sve. To je makadamski put. Ko će sutra obezbijediti ruke za Zakon o MVP-u? Komšić? Vratili smo procese u institucije. Ne radim to sam, dat ću sve od sebe dok se ne uvjerim da to ne može - poručio je Elmedin Konaković, ministar vansjkih poslova BiH.