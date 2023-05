Komšić: Osjećam se ponosno, jer sam odabrao pravu stranu kada je bilo potrebno

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je u Gradačcu centralnom obilježavanju Dana Zlatnih ljiljana te je položio cvijeće na spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima.

Komšić je tom prilikom istakao da u takvim situacijama uvijek misli na ljude koje je poznavao, a koji su poginuli ili su umrli nakon rata.

Hrabrost ili naivnost

- Uvijek se vraćam u to vrijeme i pitam se je li to bila neka luda hrabrost ili naivnost. Ali kao čovjek, zaista se osjećam ponosno, jer sam odabrao pravu stranu kada je bilo potrebno i kada je bilo logično, a to je biti u Armiji Republike Bosne i Hercegovine ili MUP-u RBiH - poručio je.

Na pitanje da prokomentira izazove pred kojima se nalazi BiH, Komšić je kazao da se BiH nalazi stalno pred političkim izazovima.

Mnogo izazova

- Imamo periode kad se situacija smiri ili kad eskalira. Sve ono što se gura pod tepih nas dočeka u jednom trenutku. Sva ta lažna politička korektnost od koje se pokušava napraviti politički trend, ne daje rezultate - kazao je Komšić.

Tvrdi da BiH ima mnogo izazova, a da je jedan od najvećih kako zemlju učiniti društvom jednakih ljudi koji imaju pravo da žive i da budu jednaki na svakom pedlju svoje zemlje.

- Želimo da živimo kao sav normalan svijet. Ako je naš grijeh što s fašistima, banditima, kriminalcima nećemo da ulazimo u kalkulacije, onda ćemo nositi taj grijeh, ali ja mislim da se ne radi ni o kakvom grijehu nego o težnji za normalnim životom nas i naše djece - zaključio je Komšić.