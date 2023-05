"Mali Šengen" je šansa za BiH: Ko je ovo rekao, Konaković ili Izetbegović?

Ministar Elmedin Konaković na konferenciji povodom stotinu dana rada na čelu Ministarstva vanjskih poslova osvrnuo se i na “Otvoreni Balkan” te potencijalno članstvo BiH u ovoj zajednici.

- Priča o „Otvorenom Balkanu“ kao nekom „srpskom svetu“ je neka politička intriga u kojoj je to “srpski svet” – svi Srbi u jednoj državi. Koliko u toj potencijalnoj državi bez granica, regionalnoj saradnji imamo muslimana, Bošnjaka, da li je neko računao? Znate li koliko ima? Više od pet miliona - naglasio je Konaković.

U startu je ovaj Konakovićev komentar naišao na brojne osude medija i aktivista bliskih SDfA strankama koji su koristili priliku da ministru vanjskih poslova još jednom spočitavaju izdaju, ovaj put ga optužujući da zemlju hoće da uvede u srpski svijet.

Iako BiH još uvijek nije ušla u „Otvoreni Balkan, oko ove unije nekoć nije bilo prijepora između političara u BiH. Naprotiv, jedan od bošnjačkih lidera tako je u septembru 2020. godine kazao.

- "Mali Šengen je šansa za Bosnu i Hercegovinu. To nije politička asocijacija, to nije ''velika Albanija'' ni ''velika Srbija''. To je ekonomska asocijacija i ne smijemo se bojati konkurencijskog pritiska Srbije. ''Mali Šengen'' će biti dobra vježba za EU.

Ovo su riječi nikog drugog do lidera SDA Bakira Izetbegovića.

- Spremni smo da podržimo „Mini Šengen“ – reći će nekoliko dana kasnije njegov član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

No, onda su on i njegova stranka, po mudrom savjetu „savjetnika“ promijenili politiku, procjenjujući da će im izazivanje stalnih sukoba i tenzija donositi veće političke benefite.

Šta je istina i šta je ispravno, nije ni bitno. Važno je politički lešinariti na mržnji i raspirivanju najnižih poriva kod naroda.