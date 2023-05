U Travniku međunarodna konferencija SKEI 2023 "Digitalizacija i inovacije"

Sveučilište "Vitez" s partnerima organizira VIII. međunarodnu znanstveno-stručnu studentsku konferenciju SKEI 2023 "Digitalizacija i inovacije" koja će se održati u četvrtak, 11. svibnja u Travniku.



Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Vlade Kantona SBK – Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, naveli su organizatori.

Partneri konferencije su Univerza v Novem Mestu iz Republike Slovenije, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru iz Republike Hrvatske, Visoka škola modernog biznisa – MBS iz Republike Srbije, zatim BLC Banja Luka College i Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra iz Bosne i Hercegovine te University of Szczecin, Institute of Economics and Finance iz Poljske i Sambhram Academy of Management Studies iz Indije.