Krišto predstavila prvih 100 dana na čelu Vijeća ministara: Fokus i dalje ostaje na 14 prioriteta EK

- Imali smo 15 sjednica, iako se često kaže i u javnosti spominje da se svaka Vlada nekako mjeri i pokušava analizirati šta je to napravila u prvih 100 dana vladavine.

Dakle, od 25. januara do 5. maja. 2023. održali smo 15 sjednica Vijeća ministara, 10 redovnih i pet vanrednih. U tom razdoblju i kroz ove sjednice odradili smo gotovo 530 materijala, odnosno tačaka dnevnog reda. Ti materijali podrazumijevaju od usvojenih zakonskih prijedloga do raznih prijedloga, akcijskih planova, strategija, tematskih izvještaja, inicijativa, odluka, rješenja, ugovora o zajmu, sporazuma o kreditnim zaduženjima - kazala je Krišto.

Istakla je da su, kad je riječ o važnim prijedlozima, uputili tri prijedloga zakona, od koji je jedan usvojen u parlamentarnoj proceduri.

- To je Prijedlog zakona o budžetu za 2023. godinu s prijedlogom međunarodnih obaveza. On je usvojen. To je jedna velika stvar za institucije BiH koje već dugo godina nisu imale budžeta - rekla je Krišto.



Popratni akti budžeta

Navela je i da je usvojena i pretpostavka o usvajanju budžeta, a to je dokument okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine.

- On je usaglašen s Globalnim fiskalnim okvirom. Naravno, usvojili smo i budžet institucija BiH. Kroz ovaj mandatni period, mi smo intenvizirali dijalog s dužnosnicima Evropske unije, od najvišeg nivoa. Znači deblokirani su sastanci BiH u okviru odbora i pododbora za provođenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - istakla je.

Plan ekonomskih reformi

Smatra to veoma važnim, jer je to obaveza.

- Ono što smatram posebno važnim u ovom trenutku jeste da smo usvojili plan ekonomskih reformi u BiH za razdoblje 2023.-2025. godina i taj plan je dostavljen Evropskoj komisiji - poručila je Krišto.

Navela je da, kad je riječ o drugim odlukama i aktima, usvojen je prilog institucija za 2023. godinu, a odnosi se na potrebu paketa proširenja.

- Također, planiramo sada raditi i dopunu za novo razdoblje unutar iste godine. Svakako bih istakla usvajanje sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog plana u prilogu paketu za energetsku potporu u korist BiH za 2023. godinu, a odnosi se na sporazum između EU i BiH vrijedan 70 miliona eura kojima se, zapravo, pruža pomoć najugroženijim kućanstvima. Naravno, kao i pomoć u ukupnoj energetskoj tranziciji koja nas očekuje u BiH.



Saradnja s EUROPOL-om

Kao bitnu stavku naglasila je i saradnju s EUROPOL-om.

- Usvojen je i prijedlog pravilnika o radu i operativnoj saradnji između BiH i EUROPOL-a, također nešto što je značajno za proces pridruživanja EU. Usvojen je veliki broj prijedloga ugovora o grantu, kao što sam napomenula, i sporazuma o zajmu, a odnosi se na finansiranje unutar BiH i ugovor o zajmu i sporazumi zaključivani su između BiH i međunarodnih finansijskih institucija. Kad je riječ o našim aktivnostima, također želim istaknuti i brojne susrete na međunarodnom i regionalnom planu, svakodnevne posjete u ovom periodu. Odradili smo posjetu prema Evropskoj uniji, odnosno dužnosnicima EU, zatim prema Svetoj stolici, u okviru toga smo učestvovali i na Gospodarskom forumu u Davosu, zatim sigurnosnoj konferenciji koja se održala u Minhenu, te na ceremoniji krunisanja kralja Čarlsa.

Poručila je da je Vijeće ministara posvećeno radu.

- Želim reći da institucija Vijeća ministara je doista, i to me veseli, posvećena radu. Naš fokus ostaje i dalje ono što smo naglašavali, 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Kako i kojom dinamikom ćemo u budućnosti ići s tim, naravno da ovisi od nas.

Zalagati se za dijalog

Kad je riječ o mojoj poziciji, kao predsjedavajuće Vijeća ministara, ja ću činiti i dalje i zalagati se za naš dijalog za međusobno uvažavanje. To je prilika da stabiliziramo političke prilike u BiH i da stvorimo pretpostavke za napredak, rast i razvoj i time omogućimo, u skladu s našim nadležnostima, da stvorimo i bolje uslove za bolji život svih naših konsitutivnih naroda i građana koji žive unutar BiH.

Htjela bih naglasiti da ono što smatram vrlo važnim za ovaj početka rada jeste da mi je važno da smo svi fokusirani i predani radu, da svako od resora pokušava učiniti ono što je maksimalno, a da moja uloga kao nekoga ko je prvi među jednakima u Vijeću ministara pokušava izbalansirati, doći do nekakvog dijaloga oko svih važnih i bitnih pitanja, jer smatram da je to pravi put, a da i na takav način pokušamo odmaknuti se od onoga što je do sada bilo, kada je u pitanju BiH, a to je samo retorika – nešto ne može, nešto ne ide – pokušavamo doći do razumijevanja. Smatram da interes svakog od političkih predstavnika koji dolaze od različitih konstitutivnih naroda i iz različitih entiteta trebamo učiniti sve da bude interes i cijele BiH - poručila je Krišto.