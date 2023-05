Marfi: Izmjene zakona s ciljem kriminalizacije klevete zasnovane su na izuzetno subjektivnim kriterijima

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) govorio je na Godišnjem medijskom forumu "Program za pomoć medijima na Balkanu".

U nastavku prenosimo njegov govor:

- Želim poželjeti dobrodošlicu u Sarajevo našim partnerima i novinarima iz cijele Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije, Kosova i Crne Gore, koji su doputovali da bi prisustvovali ovom Godišnjem medijskom forumu BMAP.

Sjedinjene Države podržavaju slobodu govora, slobodu medija i neovisne medije širom svijeta. Održivi, neovisni, izbalansirani mediji koji svoj rad baziraju na činjenicama temelj su prosperitetne, uspješne demokratije. Pa, dozvolite da odmah pređem na stvar: prostor za neovisno novinarstvo sužava se u Bosni i Hercegovini i regiji, i to velikom brzinom. Udruženje BH novinari izvijestilo je u martu da su se politički pritisci i prijetnje novinarima u Bosni i Hercegovini povećali za 40% u 2022., u poređenju s 2021. godinom.

Sužavanje medijskog prostora u RS

Nigdje nije vidljivije ovo sužavanje medijskog prostora nego u RS u BiH, gdje je Narodna skupština RS nedavno usvojila, u prvom čitanju, nacrte izmjena Krivičnog zakona RS kojima bi se ponovo kriminizirala kleveta. Poznato nam je da Skupština također planira uvesti zakone kojim bi sve medije i nevladine organizacije koji primaju međunarodnu finansijsku pomoć označila kao “strane agente”. Ove represivne mjere potjrču direktno iz Kremljinskog priručnika za demontiranje demokratije ušutkivanjem kritičara.

Izmjene zakona s ciljem kriminalizacije klevete zasnovane su na izuzetno subjektivnim kriterijima, poput “vrijeđanja drugoga”, i stiče se utisak da su pisane tako da bi bile što fleksibilnije i da bi ih bilo što teže regulisati. Zakonom se ne predviđa samo krivična odgovornost i mogućnost zatvorske kazne, nego se njime poziva na oštre kazne do čak 120.000 maraka za jedan prekršaj. Ovaj iznos je više od 100 puta veći od prosječne plaće u Bosni i Hercegovini, što je za male, neovisne medije s malim prihodima nedostižan iznos. Kako je planirano, bit će dovoljna samo jedna presuda da se trajno zatvore brojni mediji. Nije uopće nerazumno pretpostaviti da će vladajuća koalicija koristiti izmijenjeni Krivični zakon za kažnjavanje političkih protivnika i ušutkivanje ono malo neovisnih medija što ih je ostalo u RS.

Zagovornici takozvanog Zakona o nevladinim organizacijama tvrde da je namijenjen povećanju nivoa transparentnosti. To je apsurdno. A istina je u sljedećem: zakon je slabo prikriven pokušaj vlasti Republike Srpske da dalje ušutkuju glasove koji kritikuju i njih i njihove politike. Kada je Rusija proširila svoj Zakon o stranim agentima – onaj isti zakon koji je inspirisao ovaj zakon u RS – mediji i organizacije civilnog društva suočili su se s opterećujućim zahtjevima za izvještavanje i označavanje, pretjeranim novčanim kaznama i proizvoljnim policijskim racijama i inspekcijama. Prostor za neovisne glasove nije se samo smanjio, on je nestao. A to je upravo ono što Vlada Republike Srpske želi da se dogodi ovdje.

Antiteza demokratiji

Cilj nijednog od ovih zakona nije transparentnost niti zaštita ljudi od štetnog govora. Baš suprotno. Cilj ovih zakona ste vi – svi vi u ovoj prostoriji i cijeloj regiji koji ste svoje živote posvetili objektivnosti i transparentnosti – jer vi iznosite istinu na vidjelo, pozivate svakoga na odgovornost, a građanima dajete informacije koje im omogućavaju da budu aktivni u demokratskom društvu. Ustvari, njihov cilj su građani koji jednostavno imaju svoje mišljenje i stav koji se razlikuju od mišljenja i stava onih koji su na vlasti. To je u suštini antiteza demokratiji.

Svi smo svjesni da su mediji u Federaciji također izloženi napadima. Novinarima se rutinski prijeti, bivaju uznemiravani ili ih se tuži zato što pišu istinu. Iako političari u Federaciji nisu predložili nikakav poseban zakon čiji bi cilj bio ušutkivanje kritičara, neki od njih koriste sva raspoloživa sredstva da spriječe novinare da izvještavaju o njihovoj korupciji i drugim nedjelima ili da ih kazne nakon što završe s izvještavanjem.

Ogroman politički pritisak

Svi vi u ovoj prostoriji radite svoj posao svakodnevno suočeni s ogromnim političkim pritiskom i, nažalost, rastućim ličnim rizikom, prijetnjama, optužbama za izdaju i još gorim stvarima. To je izuzetno teško i hrabro, a malo ljudi to cijeni. Bilo bi razumljivo da odustanete, da odlučite da rizici koje se od vas traži da prihvatite nisu vrijedni toga. A ipak, vaš rad ne može biti važniji niti značajniji za budućnost BiH i ove regije nego što je sada. Dva primjera utjecaja neovisnog novinarstva u regiji čine to očiglednim.

Novinari istraživači iz Bosne i Hercegovine bili su ti koji su otkrili nepravilnosti u nabavci neupotrebljivih respiratora iz Kine tokom pandemije COVID 19 u Federaciji, što je konačno dovelo do prvostepene presude za nekoliko najviših zvaničnika, uključujući i bivšeg premijera Federacije. Slični slučajevi korupcije u javnim nabavkama tokom pandemije COVID 19 dolaze na svjetlo dana i u drugim dijelovima regije, zahvaljujući medijskim izvještajima u kojima bivaju eksponirani oni zvaničnici koji su globalnu krizu iskoristili za sopstveno bogaćenje. U Srbiji su neovisni mediji hrabro na svjetlo dana iznijeli informacije o povezanosti zvaničnika u vlasti i narko mafije, kao i o ulozi mafije u nasilnom prekidu mirnih protesta nedavno u Beogradu.

Ovaj posao je težak, i kao što sam rekao, opasan, ali je neizmjerno važan. Zato su Sjedinjene Američke Države bile i bit će uz vas. Ponosni smo što dajemo podršku Programu za pomoć medijima na Balkanu (BMAP) – a zbog čega smo svi danas ovdje – čime se jača mreža neovisnih medija u regiji. Ovaj program pomaže medijima da poboljšaju svoje poslovne modele i profesionaliziraju svoj rad, naprimjer, tako što pomaže printanim medijima da pređu na online platforme i pristupe najnovijoj medijskoj tehnologiji. Naša podrška im pomaže da ostvare finansijsku održivost da bi mogli ostati neovisni, povećati svoju publiku i držati korak sa medijskim okruženjem koje se stalno mijenja. Takođe obezbjeđuje prostor za saradnju, uključujući i ovaj forum, omogućavajući medijima iz cijele regije da rade zajedno na suočavanju sa raznim izazovima koji su pred njima.

Podrška istraživačkom novinarstvu

Sjedinjene Države također nastavljaju podržavati istraživačko novinarstvo da bi građanima omogućile pristup nepristrasnim informacijama o vlastima i društvu, naročito kada se radi o sveprisutnoj korupciji koja utječe na sve sfere njihovog života. Istraživanje i izvještavanje o korupciji zahtijeva resurse, vrijeme i borbenost. Znamo da vam ne manjka borbenosti, ali vrijeme i resursi su potencijalni problem, naročito u ovoj situaciji sužavanja prostora za djelovanje. Zbog toga, pored Programa BMAP Forward, mi dajemo podršku novinarima koji rade na ovim istraživačkim pričama, kao i pravnu pomoć onim novinarima protiv kojih se vode lažni sudski procesi da bi ih se ušutkalo.

Nacrti zakona RS pokazuju kako brzo se može zatvoriti prostor za neovisne glasove, ali oni su i indikacija moći onoga što vi radite, koliko to jača građane, a slabi korumpirane, autokratski nastrojene aktere. Svaki dan počinjem analizom vijesti, uključujući i vaše priče i zato duboko cijenim težak posao kojeg obavljate za građane Bosne i Hercegovine i regije, da bi oni mogli razumjeti šta se događa ovdje i u svijetu oko nas. Bio sam sretan kada sam na današnjem spisku gostiju vidio toliko onih koji pišu i kojima vjerujem i poštujem ih.

Kao što sam mnogima od vas lično rekao, oči su nam otvorene, a ako nas trebate, i naša vrata su vam otvorena. SAD će vas nastaviti podržavati kroz naše programe i zagovaranje, da biste vi mogli nastaviti raditi ovaj važan posao. Jedva čekam da vidim rezultate vaše saradnje o ovim ključnim pitanjima na ovom forumu. A što je najvažnije, radujem se tome što ću nastaviti pratiti i podržavati sve vas dok hrabro i čvrsto obavljate svoju osnovnu ulogu održavanja i jačanja demokratije za svoje sugrađane.