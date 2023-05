Bećirović: U Zagreb sam došao da unaprijedimo odnose BiH i Hrvatske, Dodik mora biti zaustavljen

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović danas boravi u službenoj posjeti Hrvatskoj, gdje se sastao s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem u Zagrebu. Tom prilikom njih dvojica su se obratila na današnjoj konferenciji za medije.

Izgradnja odnosa

- Ja sam, prije svega, danas došao u Zagreb da pošaljem poruku da je vrijeme da unaprijedimo veze između ove dvije države. Mislim da je vrijeme da gradimo prijateljstva između ove dvije države. Želim da te odnose gradimo na principu dvije suverene države. Želim da gradimo odnose u jednom dijalogu. Jednako principijelno govorim na svim mjestima. S nekim stvarima se slažemo, s nekim se ne slažemo. Zato želimo da intenziviramo dijalog. Moram reći, također, da je jako važno da zvaničnici dviju država imaju dodatni implus u jačanju BiH i Hrvatske. U tom smislu želim istaći da je za BiH Hrvatska vrlo važan partner. U razgovoru s privrednicima u BiH došao sam do saznanja da postoji ogroman prostor da tu ukupnu razmjenu intenziviram. Također, razgovarali smo i o sigurnosnoj situaciji u BiH i regiji - kaže Bećirović.

O Dodiku

Osvrnuo se i na predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika.

- Ja ne krijem činjenicu da mi u BiH imamo jednog političara koji se transformisao iz političke u sigurnosnu prijetnju. Riječ je o predsjedniku bh. entiteta Miloradu Dodiku. On mora biti zaustavljen u antidejtonskoj i antiustavnoj politici. Vrijeme je da to svi shvate u BiH. Također, želim reći da BiH ima usvojene strateške vanjsko-političke ciljeve. Oni su punopravno članstvo u NATO-u i EU. Mi smo strateške vanjskopolitičke ciljeve usvojili u nadležnim organima i to jednoglasno. Ko želi da mijenja neke od strateško-političkih ciljeva nek procijeni proceduru promjene u nadležnim organima. Također, u ovom uvodnom izlaganju želim reći da postoji ogroman prostor za razvoj saradnje i na ekonomskom planu i turističkih proizvoda. Ja ne želim da prihvatim politiku da je jedino rješenje između Hrvatske i BiH da se samo svađaju. Vjerujem da ako budemo iskreno na takav način istupali da slijede bolji dani – rekao je, između ostalog, Bećirović.

Plinovodi između zemalja

Komentirao je i događaje oko južne i istočne intekonekcije i ponovio stav da to nije sporno ako se usvoji zakon o gasu na državnom nivou što je on u februaru predložio kao tačku dnevnog reda Predsjedništva BiH, najavljujući da će podržati sve razvojne projekte BiH ukoliko se dešavaju po zakonu.



- RS mora shvatiti da je to i u njihovom interesu kako bi realizirali te projekte. Postoje jasne direktive EU o tome. Trebamo razgovarati, a politika pritisaka i ucjena nije politika koja može donijeti dobro bilo kome - kazao je Bećirović.

- Ja sam u Predsjedništvu BiH ove godine predložio tačku dnevnog reda da BiH usvoji tu tačku. Mi trenutno imamo jednu internkonekciju koja ide od mjesta Šepak pa Zvornik pa do Srednje Bosne - rekao je Bećirović.

Bećirović je dodao da je i u interesu RS to da reguliraju situaciju s gasom.

- Trebamo razgovarati o tome. Politika pritiska i ucjena koja je vladala do sada ne može donijeti nikome dobro - kaže Bećirović.

- Na prvoj inauguralnoj sjednici sva tri člana Predsjedništva su morala položiti zakletvu, a znate šta piše. U tom smislu uloga članova Predsjedništva jeste da štite ljudska prava svakog čovjeka, a kada je riječ o ovim nižim nivoima vlasti, oni treba da sarađuju s nižim administrativnim odnosima – rekao je Bećirović.