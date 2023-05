Vlada KS: Sistemi javne rasvjete ubuduće u funkciji povećanja prihoda

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Zaključak o visini komunalne naknade za korištenje instalacija javne rasvjete za potrebe samostojećih svijetlećih reklamnih panoa.



Po prvi put u Kantonu Sarajevo će instalacije javne rasvjete biti korištene za potrebe postavljanja samostojećih svijetlećih reklamnih panoa, uz plaćanje godišnje naknade za ovu uslugu.

Po riječima ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečarevića u Kantonu Sarajevo postoji oko 50.000 stubova javne rasvjete koji potencijalno mogu biti iskorišteni za ovu namjenu.

- Mogući prihod Kantona Sarajevo po osnovu postavljanja samostojećih svijetlećih reklama na stubove javne rasvjete, a kada bi sve bile iznajmljene, bio bi oko pet miliona KM. Prema trenutnom interesu, očekuje se prihod po ovom osnovu u 2023. godini u visini do 100.000 KM. U Ministarstvu očekujemo porast ovih prihoda u narednim godinama - naveo je Bečarević.

Istakao je da će javni poziv za dodjelu ovog prava, uz plaćanje naknade, Ministarstvo objaviti naredne sedmice.

On je također istaknuo da je to početak uređenja ove oblasti na način da svi oni koji će koristiti stubove javne rasvjete prvo plaćaju električnu energiju koju koriste za svijetleće reklame, a onda i godišnju naknadu koja do sada nije plaćana, a ista će iznositi 97,50 KM bez PDV-a, navodi se u saopćenju iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.