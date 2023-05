Kenan Mahmutagić iz Bosanske Gradiške osmislio aplikaciju „Digitalni farmer“

Maturant Tehničke škole u Bosanskoj Gradišci Kenan Mahmutagić (19) kreirao je aplikaciju „Digitalni farmer“ a na ideju je kako ističe došao tako što je uvidio problem u okolini da poljoprivrednici trebaju ovakvo jedno kompletno rješenje i zbog toga što poljoprivredni sektor u BiH ima ogroman potencijal koji je potrebno pametno iskoristiti te je na taj način došao na ideju da kreira jedno ovakvo kompletno rješenje koje će pomagati poljoprivrednicima da lakše oraniziraju svoj poljoprivredni život, povećaju produktivnost na svojoj farmi te unaprijede kvalite svojih usjeva i poljoprivrednih proizvoda.



Pametni plastenik

- Ova mobilna aplikacija ima preko 20 funkcionalnosti koje nastoje na razne načine da pomognu poljoprivrednicima, neke od glavnih funkcionalnosti su: pametni plastenik koja je izgrađena koristeći tehnologiju internet of things tačnije internet stvari gdje aplikacija uz pomoć senzora i ESP modula koji dođu uz samu aplikaciju oni prate vlažnost i temperaturu vazduha i zemljišta, korisnici mogu da putem aplikacije uključuju i isključuju navodnjavanje ili ventilaciju unutar samog plastenika, a podatke o vazduhu i zemljištu senzori šalju na server u realnom vremenu te ih korisnik može pogledati unutar aplikacije te na osnovu tih podataka donijeti odluku kako da uzgaja svoje usjeve, gdje da ih posije te na taj način poboljša svoje usjeve. – rekao nam je Mahmutagić.

Za izradu ove mobilne aplikacije bila su potrebna četiri mjeseca od same ideje do gotove aplikacije.

- Sama izrada je uključivala osmišljavanje ideje, dizajna, ikone, osmišljavanje funkcija aplikacije, programiranje istih tih funkcija, testiranje funkcija i aplikacije, osmišljavanje biznis modela, promoviranje aplikacije. Prilikom izrade ove aplikacije susretao sam se sa nekoliko izazova kao što su: istraživanje na na koji to najbolji način ova aplikacija može pomoći poljoprivrednicima, koje su im to funkcionalnosti najpotrebnije, da li će im aplikacija biti jednostavna za korištenje, kako je najbolje prilagoditi njihovim potrebama – dodaje ovaj mladi genijalac.

Razvoj tehnologija

U Bosanskoj Gradišci za uspjeh ovog mladića reakcije njegovog društva i okoline su veoma pozitivne i puno njegovih vršnjaka zanima ono čime se on bavi.

- Većina njih to podržava kao i profesori u Tehničkoj školi Gradiška također ima i onih koji to ne shvataju ozbiljno i ne podržavaju ali više je onih koji te podržavaju. Reakcija okoline je veoma pozitivna grad Gradiška mi je za Dan grada dodijelio zahvalnicu za doprinos u razvoju informacionih tehnologija. Također dosta osoba iz okoline je podržalo mene i ovu mobilnu aplikaciju, smatraju da je to veoma pozitivno i korisno za poljoprivrednike, lokalni mediji su to sve ispratili i jako sam im zahvalan na tome i svima onima koji su me podržavali te koji me još uvijek podržavaju, dosta je zainteresiranih poljoprivrednika te firmi koji bi htjeli da otkupe jedno ovakvo rješenje koje bi bilo prilagođeno njihovim potrebama te da ga koriste u praksi u poljoprivredi te na svojoj farmi te tako povećaju kvalitet svojih proizvoda te produktivnost na svojoj farmi – zaključuje Mahmutagić.

Vlastiti biznis

- Moji planovi za dalje možda nastavak školovanja na nekoj visoko obrazovnoj ustanovi u našoj državi vjerojatno vanredno, a ono što je sigurno je da ću nastaviti da se bavim izradom aplikacija, video igara i ostalim IT uslugama jer smatram da to ima veliki potencijal na našim prostorima i da u tom sektoru nedostaje radne snage, također planiram da pokrenem svoj vlastiti biznis koji bi nudio usluge iz IT sektora poput izrade mobilnih aplikacija, video igara, softvera, web stranica i mnogih drugih IT usluga, i također da se nastavim baviti mnogim drugim kreativnim stvarima. Također planiram da se nastavim baviti izradom edukativnih mobilnih aplikcija od kojih ću i ja i sami krajnji korisnici imati određenu korist – rekao nam je Mahmutagić.