Skupština USK usvojila Prijedlog izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti

Zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona (USK) na četvrtoj redovnoj sjednici usvojili su Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom.

Zakonski okviri

- Bili smo u obavezi uskladiti naše zakonske okvire s Federalnim zakonom, koji se primjenjuje od oktobra prošle godine. To je učinjeno tek sada, s obzirom na okolnosti koje su pratile rad Kantonalne skupštine u prethodnom periodu. Izmjene i dopune prvenstveno se odnose na materijalnu podršku porodicama s djecom, odnosno definisano je kako će se dječiji doplatak isplaćivati iz budžeta Federacije BiH. Kada je riječ o naknadama za porodilje koje nisu u radnom odnosu, one će i dalje biti isplaćivane iz kantonalnog budžeta, a došlo je i do njihovog povećanja. Iznosit će 55 posto od najniže isplaćene plaće u Federaciji BiH, što je trenutno malo više od 320 KM, izjavio je ministar zdravstva, rada i socijalne politike USK Muris Halkić.

Dodao je i kako je u proteklom periodu značajno smanjen dugogodišnji dug po obavezi isplaćivanja porodiljskih naknada.

- Na redu je isplata naknada za posljednji mjesec 2021. godine, a planski i u skladu s budžetskim projekcijama radimo na dostizanju ili rješavanju prethodno neispunjenih obaveza, riječi su ministra Halkića.

Nakon usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, raspravljano je i o programima rada i finansijskim planovima ovdašnjih zdravstvenih ustanova, te nagomilanim problemima u toj oblasti.

Raspisan Javni poziv

Ministar zdravstva USK Muris Halkić naglašava da zdravstvene ustanove prioritetno trebaju potpisati ugovore o pružanju zdravstvene zaštite građanima, kako bi Zavod zdravstvenog osiguranja mogao realizirati neophodne transfere novca za poštivanje kolektivnih i grantskih ugovora.

- Zavod je raspisao Javni poziv i on bi kroz desetak dana trebao biti okončan, a ugovori potpisani. Također, ja sam kao ministar doznačio nove smjernice Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja u kojima sam tražio da se uradi hitan rebalans Finansijskog plana, gdje će dodatnih devet miliona KM biti doznačeno i raspoređeno svim zdravstvenim ustanovama, kazao je ministar Halkić.

Istaknuti su problemi nedostatka ljekara i stručnog kadra, duge liste čekanja, te finansijski i infrastrukturni problemi, koji su zapravo usko povezani i uslovljavaju jedni druge.

Problem nedostatka ljekara i stručnog kadra, između ostalog, ilustriran je primjerom Doma zdravlja u Sanskom Mostu koji je dva puta raspisivao mogućnost specijalizacije, na koje se nije niko prijavio.

Mnogo problema

- Naravno, mnogo je problema i posla pred nama. Na tragu toga, danas smo i predložili određene zaključke, da pokušamo adekvatnim mjerama osigurati prihvatljivije i primamljivije radne i životne uslove ljekarima i stručnom kadru. Tu mislim i na ljekare s područja našeg kantona, ali i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Kluba zastupnika Narodnog evropskog saveza (NES) Agan Bunić.

Usaglašen je i zajednički stav svih zastupnika o neophodnosti pripreme i održavanja tematske sjednice, na kojoj bi se detaljno analizirala problematika i predložila barem neka rješenja u oblasti zdravstva Unsko-sanskog kantona.