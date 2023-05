Jako nevrijeme pogodilo ZDK: U Olovu padao grad

Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu zemlje do 22 stepena.