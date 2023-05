Godišnjica formiranja brigade legendarnog komandanta Zaima Imamovića

Startom maratona "Tragom drinskih udarnih brigada" iz Spomen parka Rorovi i planinarskog pohoda sa Sadbe, u Goraždu je počelo obilježavanje Dana 1. drinske udarne brigade ARBiH.



Učesnici će se u popodnevnim satima okupiti na lokalitetu Zaimov do, gdje je u toku malonogometni turnir. Zaimov do kod goraždanskog sela Poratak je historijsko mjesto na kojem je legendarni komandant Zaim Imamović prije 31 godinu postrojio prvih 300 dobrovoljaca, spremnih za odbranu tada jedinog slobodnog grada na Drini.

- 9. maja je postrojena prva jedinica spremna za odsudnu odbranu Goražda, a 13./14. na Posestri 1. drinska brigada je i zvanično formirana - kazao nam je Selim Imamović, učesnik događaja iz 1992. i predsjednik Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i saboraca.

Dan ranije u svim džamijama na prostoru MIZ Goražde proučena je dova, a sutra će biti položeno cvijeće na spomen obilježjima u nekadašnjoj zoni odgovornosti 1. drinske - Vitkovići, Mravinjac, Bogušići, Berič, Osanica, Ustikolina, Faočići, Orahovice, Hrenovica i Bare.

- Znamo da su do tada Foča i ostali gradovi oko Goražda već bili pali u ruke agresora. Komandant Zaim je procijenio da nema povlačenja i da se moramo organizirati i pružiti otpor kojim ćemo spriječiti porobljavanje kompletne istočne Bosne. 7. i 8. maja je poslao kurire u sve mjesne zajednice, koji su obavijestili sve vojno sposobne građane, a sjećam se da nam je tokom postrojavanja 9. maja rekao da agresora moramo zaustaviti. To je i učinjeno, agresor je zaustavljen na Osanici i do kraja rata pedalj te teritorije nije pao u njihove ruke - sjeća se Selim Imamović.