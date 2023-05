Hasanbegović: Formirali smo Turističku zajednicu Sanski Most u cilju zadržavanja turista

Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je odluku o formiranju turističke zajednice u tom gradu te se pristupilo procesu sudske registracije, a očekuje se da će do kraja maja biti završena propisana zakonska procedura što je i prvi uvjet osnivanja jedne ovakve ustanove.



-Mi smo izabrali direktora i upravljačku strukturu. Sve te funkcije su privremene i sada će se ići sa raspisivanjem javnih poziva za imenovanje kadra na te pozicije. Osim toga, na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća pripremili smo tačke prijenosa vlasništva, ali je to uslovljeno završavanjem pravnog dijela do 25. maja kada je planirano da se održi sjednica. Naš je plan da to završimo što ranije, kako bi već u ovoj godini spremno dočekali turističku sezonu koja u Sanskom Mostu počinje od polovine jula do početka augusta kada nam dolazi najviše turista i dijaspore - kaže načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović.

Općinsko vijeće je već usvojilo grant za turizam koji iznosi 200.000 KM, a na idućoj sjednici treba biti usvojen i Plan rada novoformirane Turističke zajednice. Ako sve bude išlo po planu, krajem maja ove godine Sanski Most bi i zvanično imao Turističku zajednicu čije bi sjedište bilo u samom centru grada za što je već planiran prostor.

-Od tog trenutka oni počinju s radom, imaju vlastiti budžet i mogu krenuti s aktivnostima. Ako se taj pravni dio ne završio do 25. maja, spremni smo i da odgodimo sjednicu Općinskog vijeća jer su nam to najznačajniji materijali koje smo planirali usvojiti – ističe Hasanbegović.

Unsko-sanski kanton je ranije imao zakon koji je dozvoljavao svakoj općini da ima svoju turističku zajednicu. To je neko vrijeme bilo izmijenjeno i formirana je Kantonalna turistička zajednica koja je početkom mandata prošlog saziva Skupštine USK-a ukinuta zbog, kako je tada obrazloženo, nepružanja željenih rezultata. Zastupnici su tada, pored ukidanja Turističke zajednice USK-a, usvojili zakon da se sve ponovo vrati na lokalne zajednice.

-Ovdje je postojao ured Kantonalne turističke zajednice. Radili su određenu turističku signalizaciju, neke stvari su radili, ali to nije zadovoljilo stvarne potrebe lokalne zajednice koje se razlikuju od općine do općine. Tako da ove lokalne turističke zajednice imaju više smisla jer lokalne zajednice najbolje poznaju okolnosti u kojima treba formirati turističke ponude – pojašnjava Hasanbegović.

Dodaje kako će osnovni cilj novoformirane Turističke zajednice u Sanskom Mostu biti osmišljavanje sadržaja koji bi zadržali turiste, koji dolaze ali ostaju samo nekoliko sati, koliko je potrebno da se posjete i razgledaju turističke destinacije u tom gradu.

-Kada su u pitanju turističke posjete Sanskom Mostu, najviše imamo naše dijaspore koja ljeti dolazi kući i ujedno posjećuje sve te destinacije. Međutim, u posljednje vrijeme je trend da s njima dolaze i njihovi prijatelji iz zemalja u kojima naša dijaspora živi, a imamo određene turističke destinacije koje smo tokom proteklih nekoliko godina revitalizirali i tu nam najviše dolaze domaći turisti iz okolnih gradova, ponajviše iz entiteta Republika Srpska. Ono što nam je potrebno je uvezivanje svih turističkih potencijala i ponuda kroz jednu instituciju kakva je Turistička zajednica - ističe Hasanbegović.

Zamišljeno je da Turistička zajednica jedan dio aktivnosti obavlja u pravcu razvijanja infrastrukturnih projekata, drugi dio je predviđen za organizaciju manifestacija koje će se od sada dešavati u organizaciji Turističke zajednice, a treći dio predviđen je za uvezivanje turističke ponude, smještajnih kapaciteta i ugostiteljske ponude.