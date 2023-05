U HNK blago smirivanje vremena, mjesta u koritima rijeka još uvijek ima

Prema informaciji Operativnog centra Civilne zaštite HNK, tokom noći došlo je do porasta razine vode na dvije mjerne stanice kada je u pitanju rijeka Neretva, i to u Glavatičevu i u Mostaru, a po riječima glasnogovornika Štaba civilne zaštite tog kantona Pere Pavlovića, mjesta u koritima rijeka još uvijek ima, tako da se vjeruje da, uz smirivanje vremena, neće biti značajnijih poteškoća.



- Iako smo imali dosta obilne padavine jučer poslijepodne pa i tokom noći, čini mi se da se tokom jutra može govoriti o blagom smirivanju vremena, što će sigurno ohrabriti sve one službe koje prate stanje na terenu - kazao je Pavlović.

Kada je u pitanju rijeka Neretva, tokom noći došlo je do porasta razine vode na mjernim stanicama u Glavatičevu i u Mostaru.

- Nemamo još informacija o tome da je došlo do određenih poteškoća zbog toga što je razina vode na ove dvije mjerne stanice iznad one razine kada se primjenjuju redovne mjere odbrane od poplave, ali dobro je znati da je Neretva na ovim stanicama porasla. Isto tako, kao što smo i jučer kazali, Trebižat je na mjernoj stanici Humac još nešto malo porastao, tako da te dvije poteškoće imamo tijekom noći, ali sve ostale informacije govore da mjesta u koritima naših rijeka još uvijek ima, tako da vjerujemo, ako dođe do smirivanja vremena, što se na određeni način i očekuje, da neće biti značajnijih poteškoća. Mi imamo i danas na snazi narandžasti meteoalarm i vjerujemo da su pripravne sve službe koje to trebaju biti - kazao je Pavlović.

Pozvao je građane i institucije da informacije s terena što prije prosljeđuju Operativnom centru.

- Pozivamo također i građane i sve naše institucije koje prate stanje na terenu, ukoliko imaju informaciju koju je potrebno proslijediti Operativnom centru da to što prije učine, kako bi se moglo kvalitetnom komunikacijom odgovoriti na sve izazove koji nas moguće očekuju - naglasio je Pavlović.