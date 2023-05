Sarajevo pogodilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, pljuskovima i grmljavinom

Kako je još jutros saopćio FHMZ, danas je za veći dio naše zemlje upaljeno je narandžasto upozorenje zbog lokalno intenzivnijih padavina, grmljavine i jakih do olujnih udara vjetra.

- Jaki do olujni udari jugoistočnog vjetra u Hercegovini, zapadnim, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Grmljavina u većem dijelu zemlje. Očekivana količina padavina lokalno od 30 do 50 l/m2. Udari vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h. Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i djelujte u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi - navode iz FHMZ-a.