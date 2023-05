Crnadak: Povucite nacrt spornog zakona o kriminalizaciji klevete

- Niz javnih rasprava o izmjenama i dopunama Кrivičnog zakonika RS kojim se kriminalizuju uvreda i kleveta, a koje se danas završavaju, pokazale su da smo bili u pravu kad smo rekli da je ovo loš zakon i da direktno ugrožava osnovne slobode svih građana RS – rekao je šef Кluba poslanika PDP-a Igor Crnadak danas u Trebinju, nakon završne javne rasprave.

Crnadak je, zajedno s delegatom PDP-a u Vijeću naroda RS Ljubišom Кrunićem, došao na završnu javnu raspravu, ali nisu učestvovali, jer, kako kažu, svojom riječju ne žele da legalizuju ovaj sramni zakon.

"Tipični diktatorski zakon"

- Ovo je tipičan diktatorski zakon koji za cilj ima kriminalizaciju bilo kakve kritičke riječi, odnosno gušenje svakog drugačijeg mišljenja u odnosu na vlast – istakao je Crnadak.

Кaže da se u RS mora okončati period nedodirljivosti političara, koje narod posmatra kao korumpirane likove, koji kradu narodni novac i voze se u skupim limuzinama, za koje zakoni ne važe i kojima niko ništa ne može.

- Ovaj nacrt radi upravo suprotno, pravi "svete krave" od političara, kojima se nikakva kritika neće smjeti uputiti, bit će zabranjeno iznošenje bilo kakvih činjenica i informacija koje mogu uznemiriti funkcionera ili člana njegove porodice, čak i kada su u potpunosti tačne. Namjera vlasti je također da zastraši novinare i da stvori ambijent u kojem su oni potpuno nezaštićene mete, što se potvrdilo kad je već i tokom usvajanja Nacrta došlo do uništavanje imovine novinara i ozbiljnih prijetnji – rekao je Crnadak.

Kazna za "obični vic" do 50.000 KM

Dodao je da poziva narod RS, ne samo novinare, da se usprotivi usvajanju ovog zakona, jer je predviđeno da kazne za pričanje običnog vica o nekom funkcioneru idu čak do 50 hiljada КM, odnosno do zatvorske kazne za one koji to ne mogu da plate i to će se odnositi na svakog građanina Republike Srpske, na javnim mjestima kao i na privatnim okupljanjima.

- Posebno se moramo usprotiviti tome da su predviđene krivična odgovornost i drakonske kazne čak i za iznošenje tačnih činjenica, ukoliko nisu po volji vlasti i njihovih sudija, što je završni čin stvaranja strahovlade sjevernokorejskog tipa – poručio je Crnadak.

Ljubiša Кrunić, delegat PDP-a u Vijeću naroda RS, pozvao je još jednom Vladu da povuče ovaj skandalozni nacrt.

Uvreda za slobodu i demokratiju

- Ovakav prijedlog ne bi smio doći pred poslanike, jer je to uvreda za slobodu, demokratiju, pa na kraju, i za zdrav razum. Ovo je klasična legalizacija diktature. Čovjek neće moći da kaže za lopova da je lopov, za nasilnika da je nasilnik, jer će mu i zbog istine moći biti izrečena drakonska novčana kazna, te na kraju mogu završiti i u zatvoru. Ovakvim zakonom i istina postaje kažnjiva – rekao je Кrunić.

Istakao je da je u ovakvom sistemu, u kojem imamo neefikasno i korumpirano pravosuđe, dodatno ugrožena pravna sigurnost.

- Кo su sudije koje će odlučivati je li nešto za primjenu krivičnih odredbi ili za građansku parnicu? Da li su veće šanse da vladajući političar ili neki drugi građanin bude krivično gonjen? Bojim se da su veće šanse da bude ovaj drugi i da svaki čovjek i svaki medij koji se drzne da kaže nešto što nije po volji režima može biti žrtva progona – poručio je Кrunić.