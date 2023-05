Dopremijer Kraljević komandant Federalnog štaba civilne zaštite, Denis Lasić v.d. JP Autoceste FBiH

Izmjenom Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite, Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj sjednici postavila zamjenika premijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića za komandanta Štaba.



Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH danas je rješenjem ovlastila Vahidina Munjića, glavnog inspektora, da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova na rok od tri mjeseca počev od dana donošenja ovog rješenja. Prethodno je Vlada donijela rješenje kojim je zbog isteka mandata razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, donijela Odluku kojom je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do godinu, i to Denisa Lasića za v.d. direktora ovog javnog preduzeća, Kristijana Milasa za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Asmira Dževlana za v.d. izvršnog direktora za projektiranje i građenje, Mirka Rogića za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje, te Mirnese Agić za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove.

Prethodno je donesena Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave ovog društva prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.