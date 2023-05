Nikšić odgovorio Ružniću i ostalima: Pozivam sve da prestanu s političkim obračunima, Krajina nije ničija babovina

Prije Facebook statusa odgovorio je za N1 na kritike premijera USK Mustafe Ružnića.

- To nije babovina premijera USK pa da on određuje ko će doći ili neće doći, mi idemo širom BiH, bili smo prije dva-tri dana u Banjoj Luci, naravno da ćemo doći i u USK to je dio Federacije dio BiH, to su naši građani, naši ljudi i to što neko želi od svega toga napravi politizaciju to je njegov problem, ja tu ne tražim nikakav alibi niti se želim upuštati na taj nivo, rekao sam već, mi nismo ponudili, mi smo odobrili pomoć onima koji su se za tu pomoć obratili.