Obilna kiša uništila plodove, u Hercegovini trešanja nema ni za lijeka

Na mostarskom području, ali i u skoro cijeloj Hercegovini trešanja nema ni za lijeka! Ogromne količine padavina uništile su plodove trešanja svih ranih sorti, a i one kasne su pod velikim upitnikom.



Kakve su posljedice dugotrajne kiše u Hercegovini govori činjenica da, praktično, na plantažama nema zdravog ploda trešnje.

Uz trešnje, stradali su i nasadi jagoda, ali i druge poljoprivredne kulture na otvorenom, poput, krompira.

Stoga, poljoprivredni proizvođači će, kako je to rečeno na današnjoj manifestaciji „Dan mediteranskog voća“ tražiti proglašenje elementarne nepogode.

- Nažalost, ovo je stanje koje je kulminiralo sa enormnom količinom padavina, sa vrlo nepovoljnim periodom kada su kulture poput trešanja bile u najzahtjevnijoj fazi. Ogroman procenat nasada je stradao. Trešnja se u Hercegovini nema gdje ubrati i ovo je okolnost koja je udžbenički definisana za proglašenje stanja elementarne nepogode. Stoga, ovo je molba, apel, vlastima u HNK da proglase stanje elementarne nepogode, da pokažu poljoprivrednim proozvođačima da su uz njih, kako bi oni mogli sanirati štete - rekao je profesor na Agromediteranskom fakutetu, Ahmed Džubur.

On je pojasnio da je su plodovi trešnje potpuno ispucali, a kao takvi su izvrsna podloga za nastajanje truleži te su, osim konzumacije, neupotrebljivi i za bilo kakve vidove prerade.

Nedim Badžak, direktor „Jaffa komerca“, koji imaju jednu od najvećih plantaži trešanja u BiH kazaO je da su proizvođači pretpjeli ogromne štete.

- Danas smo zvanično trebali otvoriti prodaju trešnje u BiH i u Evropskoj uniji. Nažalost, zbog ogromne količine kiše, koje je palo 400 litara na metar kvadratni, na policama marketa u BiH i šire naših trešanja neće biti. Potrebno je tražiti stanje elementarne nepogode ne samo u HNK već i u cijeloj Federaciji BiH - rekao je on.

Ocijenio je da će zbog novonastale situacije cijena trešanja vjerovatno biti znatno skuplja, moguće i do 10 KM, s obzirom na to da će se umjesto domaćih na tržištu, uglavnom, naći one uvozne i dok ne bude poznata situacija s kasnim sortama.